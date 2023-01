Klopp: "No hemos jugado a nuestro potencial demasiadas veces esta temporada, tenemos que empezar de nuevo"

El entrenador del Liverpool, J√ľrgen Klopp, asegur√≥ este lunes que su equipo debe "empezar de nuevo", despu√©s de insistir en que no se esconden y reconoci√≥ que su "potencial" ha sido m√°s bajo de lo esperado en "demasiadas" ocasiones.

"Está claro que no nos escondemos. Demasiadas veces esta temporada no hemos jugado a nuestro potencial. No podemos volver atrás en el tiempo, pero tenemos que empezar de nuevo", afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro 'replay' de este martes ante el Wolves de Julen Lopetegui en la FA Cup.

El Liverpool llega a este partido después de caer este fin de semana ante el Brighton (3-0) para colocarse noveno en la tabla de la Premier, con 28 puntos, a 19 del líder Arsenal y a 10 de los puestos de Champions. Fue su segunda derrota consecutiva en Liga, aunque Klopp recalcó que seguirán "tan fuertes" como puedan.

"Son problemas de f√ļtbol, se resuelven con f√ļtbol", explic√≥. "Jugar mejor que contra el Brighton no deber√≠a ser tan dif√≠cil. Ese es el primer paso", se marc√≥ como objetivo a corto plazo para comenzar su reconstrucci√≥n, despu√©s de no conocer la victoria en este 2023.

Ante esta situación, ya algo desesperada, el técnico alemán no descartó acudir al mercado invernal para reforzar una plantilla ahora mermada por las lesiones. "Estamos mirando a nuestro alrededor. No somos 'cabezotas'. Si las soluciones estuvieran ahí, fueran factibles y estuvieran disponibles, por supuesto que compraríamos jugadores", aseveró.

Y es que el club ingl√©s sigue con la baja sensible de Virgil van Dijk, mientras que Darwin N√ļ√Īez sigue recuper√°ndose. James Milner estar√° disponible en los 'reds' para enfrentarse en la FA Cup al conjunto entrenado por el espa√Īol Julen Lopetegui, con el que jugar√°n el desempate tras igualar (2-2) en un primer envite.

