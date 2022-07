La actriz Julianne Moore presidirá el jurado del festival de cine de Venecia

La actriz estadounidense Julianne Moore presidirá el jurado de la 79ª edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 31 de agosto al 10 de septiembre, anunciaron este viernes los organizadores.

La actriz, de 61 años, Oscar a la mejor actriz en 2015 por "Still Alice", estará acompañada por los directores de cine argentino Mariano Cohn, el español Rodrigo Sorogoyen y el italiano Leonardo Di Costanzo y la directora francesa Audrey Diwan, León de Oro en 2021 por "The Evento".

La actriz iraní Leila Hatami, así como el ganador del Premio Nobel Kazuo Ishiguro, formarán también parte del jurado.

Julianne Moore ha sido la primera estadounidense que ha recibido premios de los tres mayores festivales: en Cannes (2014) por "Maps to the stars", en Berlín (2003) por " The Hours" y finalmente en Venecia (2002) por "Far from paradise", recordó la Mostra en el comunicado.

