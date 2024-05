Abel Pintos y Luciano Pereyra: tras el estreno de una canción a dúo hoy anunciarían más proyectos juntos

Escuchar

Si algo le faltaba a Luciano Pereyra para culminar la saga de conciertos que viene realizando desde finales del año pasado en el Movistar Arena, era volver a convocar sobre el escenario a su amigo Abel Pintos, a pocos días del estreno de una canción a dúo y previo al anuncio de futuros proyectos juntos, que se conocerían hoy. Todo comenzó cuando Abel invitó a Luciano para el show que tenía previsto dar en noviembre de 2023, en Vélez. “Bueno, ¿a qué hora y que llevo?”, le contestó el músico de Luján. “Pero como yo canto en el Movistar Arena una semana antes, vos tenés que venir al mío”. Y así fue. Desde entonces, pasaron cosas.

Abel Pintos y Luciano Pereyra, con espíritu de camaradería, volvieron a cantar juntos NOELIA MARCIA GUEVARA/AFV

Y como tantas cosas que suceden en estos tiempos en el mundo de la música, hay cuestiones que transcurren por capítulos, como una serie de plataforma digital. El trabajo conjunto de Abel (40, recién cumplidos) y Luciano (42) viene por episodios. El de hace unos días atrás fue el lanzamiento de una canción llamada “Es ahora”, que grabaron juntos y que estrenaron con su respectivo video. Durante los últimos días se dispensaron mutuos elogios. “Dios y la música me siguen regalando momentos mágicos. Una alegría compartida es el doble de la alegría. Por eso mismo estoy tan emocionado y feliz de cantar junto a mi hermano Abel. Esta canción que me hace entender aún más que no es ayer, no es mañana “es ahora”, dijo Luciano.

Por su parte, Abel explicó: “También existen sueños que uno ni siquiera se atrevió a soñar alguna vez, pero que, cuando se develan ante nosotros, advertimos que siempre estuvieron ahí, en lo más profundo de nuestro corazón y que no solo necesitábamos cumplirlos, si no que fueron parte de nuestro camino y nos trajeron hasta acá. Cuando eso sucede, uno se dice: Es ahora. Gracias Dios por traerme en manos de un hermano que me inspira uno de los sueños más lindos de mi carrera”.

Anoche, otra vez sobre el escenario del Movistar, cantaron e hicieron algunos pasos de comedia. Interpretaron por primera vez en vivo “Es ahora”, el tema que acaban de estrenar y luego “Una mujer como tú”. También hicieron chistes y como justo ayer Abel cumplió 40, la producción del show le tenía preparada una torta y una velita encendida, que llegó al escenario en las manos de Luciano, mientras que el público le cantaba el “Feliz cumpleaños”.

Los 40 de Abel Pintos, con torta y velita, destejados en el show de Luciano Pereyra NOELIA MARCIA GUEVARA/AFV

Un rato antes se habían escuchado las introducciones de rigor. “He tenido la posibilidad de compartir algún escenario y de crecer también al lado de él, en estos caminos musicales tan lindos que la vida nos ha regalado -había dicho el protagonista de la noche-. Para mi es un sueño hecho realidad y hoy es un honor y una bendición poder compartir con todos ustedes, una vez más pero por un motivo mucho más especial, este escenario con mi hermano Abel Pintos”. A su turno, Pintos dijo que venía a festejar su cumpleaños con su amigo y con todo el público, pero también “de manija”. “Cantemos esta canción ahora, para mí ‘Es ahora’”, decía para jugar con el título de esta colaboración que hicieron juntos. Después agregó: “Ustedes no saben lo que significa para nosotros. Bueno, sí saben, porque el camino que recorrimos nosotros también lo recorrieron ustedes. Son muchos años y muchas cosas la que vivimos, fue un proceso hermoso escribir esta canción juntos”.

Por etapas

El punto de partida de estos encuentros fue aquel show de Luciano. Al promediar esa actuación del 11 de noviembre de 2023, compartieron dos temas, “La llave” y “Una mujer como tú”.

En ese mismo recital, Luciano leyó una carta que le mandó Abel cuando Pereyra estaba salieron de muy delicados problemas de salud . Todavía la guarda. Dice: “Mi oración y mi fe se elevaron en tu nombre en los momentos más difíciles a la distancia, pero desde lo más profundo de mi alma. Hoy me hace feliz saberte bien y quiero compartir con vos esta nueva etapa en mi vida y mi carrera. Te admiro, te aprecio mucho. Un fuerte abrazo”

Una semana después, en el show que dio Abel Pintos en Vélez, apareció Luciano. Se fundieron en un fraternal abrazo y cantaron “Tiene tu amor”.

Tiempo de cambios

Es un año con muchos cambios para estos artistas. A finales del mes pasado Pintos anunció que lo verían con menos frecuencia en escenarios argentinos. Lo dijo en el Estadio Luna Park durante uno de los shows que programó en esa sala. “Necesito tiempo”, aseguró.

Luego, durante una charla con Rolando Graña y Soledad Larghi en el noticiero de América TV, se explayó un poco más sobre el tema. “Voy a detener los conciertos en Argentina hasta fin de año porque empiezo a dedicarme a hacer una gira por otros países”, explicó. Por ese motivo, agregó que los conciertos del Luna Park tuvieron un sabor especial para él. “Lo estoy viviendo con mucha emoción. Agradecido con el público y muy feliz de estar acá, en esta sala, luego de ocho años. Después de casi 30 años de música he decidido empezar a tomar con mayor seriedad mi camino en otros países. Después de haber cumplido muchos sueños en Argentina y en los países hermanos como Uruguay y Chile, tengo la ilusión de poder cumplir otro montón de sueños que tengo en estos 30 años de música y estos 40 de vida y para eso necesito tiempo (…) Nunca me tomé el tiempo de poder ir a recorrerlo con dedicación, así que este año, desde ahora, desde mayo hasta noviembre, me voy a dedicar a eso; voy a viajar. Justamente tengo una gira por Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, México, Estados Unidos y España”, completó.

Por su parte, Luciano sigue dando conciertos en el marco del tour de Hasta el alma, su más reciente producción discográfica, que editó en 2023 y tiene un par de nominaciones para la próxima entrega de premios Gardel a la Música. En esta última presentación Pereyra apareció en el escenario desde una plataforma levadiza ubicada detras de sus músicos, vestido con remera oscura y un ambo claro, de pantalón ancho, planchado con raya al medio y chaqueta arremangada, estilo que se veía durante la segunda mitad de los ochenta en los capítulos de Miami Vice.

Luciano Pereyra, durante el comienzo del recital que dio anoche en el Movistar Arena NOELIA MARCIA GUEVARA/AFV

A las 21.10 comenzó a desandar ese recorrido que plantea para esta gira, con unas 25 canciones de su último álbum y de los anteriores. Esos primeros minutos fueron en esa línea que cultiva, entre el taquirari, el pop, el folklore, la cumbia y la balada. “Si te vas”, “Fanático” y “Hasta el alma” fueron los primeros, antes de sus primeras palabras: “Muy buenas noches Buenos Aires, ¿cómo están? Una noche más, la sexta y última. Hemos pasado momentos muy lindos en esta hermosa casa. Especial agradecimiento en estos momentos tan difíciles. Con el esfuerzo que han hecho para llegar hasta acá. Son muy amables”.

Luego hubo alguna chacarera (”Chaupi corazón”), baladas y revoleo de chaqueta, para lucir su musculosa y hacer que la chicas exhalaran suspiros. Y también, los grandes momentos artísticos, esos que entrega apenas con su voz y su guitarra, con canciones como “Tu mano”. Si bien comenzó a cantar siendo muy joven (un adolescente), ya van más de 25 años de carrera en la vida de este cantante que conoce muy bien su oficio.