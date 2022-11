La NBTC, organizaciones de la industria, operadores y Huawei lanzan la iniciativa de banda ultra ancha 5,5G de Bangkok

BANGKOK, Tailandia--(BUSINESS WIRE)--nov. 3, 2022--

Durante el 8.潞 Foro de Banda Ultra Ancha (UBBF 2022), la Oficina de la Comisi贸n Nacional de Radiodifusi贸n y Telecomunicaciones (NBTC), WBBA, TM Forum, Informa Tech, AIS, True, China Mobile International Limited (CMI), MTN GlobalConnect, Zain KSA, Telekom Malaysia, LightCounting y Huawei propusieron la iniciativa de evoluci贸n de la industria de banda ultraancha 5.5G, haciendo un llamamiento a todas las partes interesadas de la industria para que definan conjuntamente las directrices y los est谩ndares de evoluci贸n de la banda ultraancha 5.5G y promuevan la prosperidad de la industria de las redes fijas.

Guests from standards organizations, industry organizations, operators, and Huawei participated in the initiative ceremony (Photo: Business Wire)

Thanapant Raicharoen, Comisario de la Oficina de la Comisi贸n Nacional de Radiodifusi贸n y Telecomunicaciones (NBTC), se帽al贸 que la conectividad de doble gigabit es el motor que impulsa la econom铆a digital para aportar innovaci贸n y mejora de la eficiencia, as铆 como para promover la inteligencia social y nacional. De hecho, "la creaci贸n de conectividad y la reducci贸n de la brecha digital" ha sido la estrategia de Tailandia durante los 煤ltimos cinco a帽os. En 2021, Tailandia public贸 el libro blanco 鈥淕iga Tailandia鈥 y formul贸 un plan de desarrollo para los pr贸ximos cinco a帽os. Ahora, "Giga Tailandia" se ha convertido en una realidad. Raicharoen pidi贸 al gobierno y a la industria que fueran m谩s all谩 e iniciaran la construcci贸n de ciudades de doble gigabit en 2023, convirtiendo a Tailandia en un centro digital en la Asociaci贸n de Naciones del Sudeste Asi谩tico (ASEAN).

Gary Nugent, CEO de Informa Tech, coment贸: "La visi贸n de un mundo inteligente y la promesa del 5,5G, donde el potencial de la nube, la IA y la banda ancha ultrarr谩pida se combinan para hacer frente a esos inevitables desaf铆os futuros, es atractiva. Un mundo que se anticipa, personaliza y optimiza nuestro uso de los valiosos recursos".

En el sector 贸ptico, el ETSI public贸 en septiembre de este a帽o el libro blanco F5G Advanced and Beyond. Adem谩s de describir las capacidades de F5G, el libro blanco profundiza en la futura evoluci贸n de la industria hacia un mayor ancho de banda, m谩s conexiones, m谩s inteligentes, m谩s ecol贸gicas, m谩s en tiempo real y una mayor detecci贸n.

En el sector de la comunicaci贸n de datos, la empresa de an谩lisis y consultor铆a Omdia public贸 este mes de octubre el libro blanco 鈥淩esearch on the Trends of Data Communication Network for 2030鈥 (Investigaci贸n sobre las tendencias de las redes de comunicaci贸n de datos para 2030), que describe la connotaci贸n principal de las futuras redes de comunicaci贸n de datos Net5.5G y define sus seis caracter铆sticas, entre las que se incluyen la ultra banda ancha verde, las redes mejoradas IPv6 de extremo a extremo y la IA de red multidominio, entre otras. El libro blanco ofrece una valiosa visi贸n de las direcciones de evoluci贸n de las redes en el mundo digital.

Huawei cree que el avance hacia la banda ultraancha 5.5G requerir谩 los esfuerzos concertados de todos los actores de la industria, incluyendo las organizaciones de est谩ndares, los reguladores, los operadores y los vendedores de equipos, para promover el desarrollo y la innovaci贸n de la industria en tecnolog铆as, redes y ecosistemas y crear juntos la prosperidad industrial.

