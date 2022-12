La secuela de "avatar" llega a los cines 13 años después de la original

Por Hanna Rantala

LONDRES, 6 dic (Reuters) - Trece años después de que James Cameron estrenara la película más taquillera de todos los tiempos, "Avatar", el cineasta finalmente realizó el martes en Londres el estreno de su esperada secuela.

"Avatar: The Way of Water" lleva al público de regreso al encantador mundo de Pandora, donde en la primera película, el pueblo Na'vi luchó contra los colonos humanos por los recursos naturales.

Ambientada más de una década después, "The Way of Water" sigue a los actores Sam Worthington y Zoe Saldana al regresar como Jake Sully y Neytiri, ahora padres de cinco niños.

Su vida pacífica en la jungla paradisíaca se ve interrumpida por el regreso de la "Gente del Cielo", el nombre Na'vi para los humanos, que buscan a Sully. Para proteger a su familia y su tribu, Sully, Neytiri y sus hijos huyen a un territorio lejano y buscan refugio en el clan oceánico Metkayina.

Con cuerpos y habilidades adaptados a la vida en el bosque, la familia debe aprender rápidamente a moverse en el agua para sobrevivir mientras se enfrenta a la amenaza cercana de su enemigo.

"Este fue un trabajo de amor que se extendió durante una década, por lo que es genial finalmente poder compartirlo", dijo Worthington a Reuters en el estreno mundial de la película.

"Esta es una historia desgarradora, es muy poderosa, esperas que se conecte (con el público), pero no es solo la copia al carbón de la primera, realmente hemos expandido el mundo, hemos expandido esto".

Saldana dijo que retomar su papel fue "emotivo".

"Fue emocionante, también fue muy aterrador porque obviamente Jim tenía muchas más expectativas, eso significaba que todos iban a tener un nuevo desafío con el que lidiar", destacó.

Sigourney Weaver interpreta a Kiri, la hija adoptiva de Neytiri y Sully. Su madre biológica es la Dra. Grace Augustine, a quien Weaver interpretó en la película original.

"Todo fue una aventura increíble", dijo.

Estrenada en 2009, "Avatar" se ubica como la película más taquillera de todos los tiempos con más de 2.900 millones de dólares en ventas de boletos a nivel mundial.

Se planean cuatro películas de "Avatar" hasta 2028.

"Nunca tuve ninguna duda de que llegaría este día porque había leído los cuatro guiones (...) pero creo que la enormidad de la tarea, de la construcción del mundo (...) crear este nuevo nivel de detalle (...) eso fue difícil", dijo el productor Jon Landau, y agregó que la mayor parte de la tercera película ya había sido filmada.

"Continuaremos explorando nuevas ubicaciones en Pandora, continuaremos conociendo clanes nuevos y diversos", expresó. (Reporte de Hanna Rantala; Escrito por Hanna Rantala y Marie-Louise Gumuchian. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters