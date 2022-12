Las algas pardas pueden secuestrar enormes cantidades de CO2

Las algas pardas tienen una gran capacidad de absorber di√≥xido de carbono del aire, que incluso supera a la de los bosques terrestres, por lo que desempe√Īan un papel decisivo para la atm√≥sfera y el clima.

Seg√ļn un estudio publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), pueden ser capaces de eliminar de la atm√≥sfera hasta 0,55 gigatoneladas de di√≥xido de carbono al a√Īo.

Investigadores del Instituto Max Planck de Microbiología Marina, en Alemania, informan ahora en la de que las algas pardas pueden eliminar grandes cantidades de dióxido de carbono del ciclo global a largo plazo y contrarrestar así el calentamiento del planeta.

Las algas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo utilizan para crecer. Liberan hasta un tercio del carbono que absorben en el agua de mar, por ejemplo en forma de excreciones azucaradas. Dependiendo de la estructura de estas excreciones, son rápidamente utilizadas por otros organismos o se hunden en el fondo marino.

"Las excreciones de las algas pardas son muy complejas y, por tanto, increíblemente complicadas de medir --explica el primer autor, Hagen Buck-Wiese, del Instituto Max Planck--. Sin embargo, hemos conseguido desarrollar un método para analizarlas en detalle".

Con este m√©todo, los investigadores examinaron un gran n√ļmero de sustancias diferentes. El llamado fucoidan result√≥ ser especialmente interesante.

"El fucoidan constituía aproximadamente la mitad de las excreciones de la especie de alga parda que estudiamos, la llamada fucus --explica Buck-Wiese--. Es tan complejo que es muy difícil que otros organismos lo utilicen. A nadie parece gustarle".

Como consecuencia, el carbono del fucoidan no vuelve r√°pidamente a la atm√≥sfera. "Esto hace que las algas pardas sean especialmente buenas ayudantes para eliminar el di√≥xido de carbono de la atm√≥sfera a largo plazo: durante cientos o miles de a√Īos", a√Īade.

Las algas pardas son extraordinariamente productivas. Se calcula que absorben del aire alrededor de 1 gigatonelada (mil millones de toneladas) de carbono al a√Īo. Seg√ļn los resultados del presente estudio, esto significar√≠a que las algas pardas secuestran hasta 0,15 gigatoneladas de carbono, equivalentes a 0,55 gigatoneladas de di√≥xido de carbono, cada a√Īo a largo plazo. A modo de comparaci√≥n: Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de Alemania ascienden actualmente a unas 0,74 gigatoneladas de di√≥xido de carbono, seg√ļn la Agencia Federal de Medio Ambiente (estimaci√≥n para 2020).

"Y a√ļn mejor: El fucoid√°n no contiene nutrientes como el nitr√≥geno", resalta adem√°s Buck-Wiese. As√≠, el crecimiento de las algas pardas no se ve afectado por las p√©rdidas de carbono.

Para el estudio actual, Buck-Wiese y sus colegas del MARUM MPG Bridge Group Marine Glycobiology, que tiene su sede tanto en el Instituto Max Planck de Bremen como en el MARUM - Centro de Ciencias Marinas y Medioambientales de la Universidad de Bremen, realizaron sus experimentos en la Estación Zoológica de Tvärminne, en el sur de Finlandia.

"Ahora queremos estudiar otras especies de algas pardas y otros lugares --anuncia Buck-Wiese--. El gran potencial de las algas pardas para la protección del clima debe seguir investigándose y aprovechándose".

