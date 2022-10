Las empresas de suministro de agua marcan el ritmo en la carrera por reducir las emisiones de carbono

Washington--(business wire)--oct. 11, 2022--

Más de 80 empresas de suministro de agua y de gestión de aguas residuales de todo el mundo se han fijado objetivos de neutralidad climática y cero emisiones. 1 Estas empresas están liderando la descarbonización del sector del agua con estrategias que optimizan las operaciones y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Un nuevo informe de la empresa global de tecnología del agua Xylem (NYSE: XYL), Net Zero: The Race We All Win, muestra cómo los gestores del agua están reduciendo sus emisiones y haciendo que las infraestructuras sean más resistentes al cambio climático.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221011005086/es/

Learn about some of the strategies that are helping utilities reduce emissions in Xylem's new paper. (Graphic: Business Wire)

"Tenemos la oportunidad de ayudar al sector del agua a ser el m√°s r√°pido en reducir su huella de carbono. Las empresas de servicios p√ļblicos, que ya est√°n en la primera l√≠nea en cuanto a los efectos del cambio clim√°tico y del envejecimiento de las infraestructuras, y los entusiastas funcionarios p√ļblicos, son la clave", ha comentado Patrick Decker, presidente y CEO de Xylem. "Este documento y esta actuaci√≥n muestran c√≥mo los principales gestores de servicios de agua est√°n logrando un progreso real hacia los objetivos de cero emisiones. Y estos ejemplos muestran la manera r√°pida y asequible en la que lo est√°n haciendo, al tiempo que optimizan sus operaciones generales. La tecnolog√≠a existe para afrontar estos retos, y el momento de marcar la diferencia es ahora", a√Īade.

Las infraestructuras hidr√°ulicas representan aproximadamente el 2 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo mismo que el sector mar√≠timo mundial. El informe Net Zero: The Race We All Win, que est√° disponible para su descarga, destaca los enfoques pragm√°ticos y las tecnolog√≠as probadas que pueden reducir las emisiones de los servicios de agua a cero neto. Los m√©todos utilizados por los servicios p√ļblicos que marcan el ritmo son los siguientes:

Entre las historias de √©xito destacadas en el informe est√° la de la ciudad de South Bend (Indiana). La ciudad utiliz√≥ la tecnolog√≠a para reducir el volumen de desbordamiento del alcantarillado combinado en m√°s de un 70 %. De esta forma, se evit√≥ la construcci√≥n innecesaria de nuevas infraestructuras grises y elimin√≥ el carbono incrustado asociado. La ciudad mejor√≥ el rendimiento del sistema y la utilizaci√≥n de la capacidad, y obtuvo beneficios medioambientales 10 a 15 a√Īos antes de lo previsto.

"Aunque el dato principal de nuestro trabajo es que la ciudad ha ahorrado aproximadamente 500 millones de d√≥lares en capital circulante, no hay que pasar por alto el impacto en nuestra huella de carbono. Al evitar un gran proyecto de construcci√≥n y prolongar la vida √ļtil de nuestras infraestructuras gracias a la tecnolog√≠a inteligente, hemos conseguido un gran impacto en la reducci√≥n de nuestra huella de carbono", destaca Kieran Fahey, director del Plan de control a largo plazo del Departamento de Obras P√ļblicas de la ciudad de South Bend.

En otro ejemplo, EWE WASSER GmbH (EWE) de Cuxhaven, una de las mayores empresas de gesti√≥n de aguas residuales de Alemania, redujo el uso de energ√≠a en un 30 % en parte de sus operaciones. Su planta tiene capacidad para tratar las aguas residuales de 400 000 personas, y las reducciones ahorraron 1,1 millones de kWh al a√Īo, energ√≠a suficiente para abastecer a 275 hogares durante un a√Īo, al tiempo que garantizaban una alta calidad del agua.

Los ejecutivos de Xylem liderarán las conversaciones sobre descarbonización en WEFTEC 2022 y en el Día Europeo de la Eficiencia Energética esta semana, y en el congreso sobre cambio climático COP27 en Egipto el próximo mes.

Xylem fue elegido ‚ÄúNet Zero Carbon Champion‚ÄĚ en los Global Water Awards de 2022. Este premio reconoci√≥ el trabajo de la compa√Ī√≠a para acelerar la descarbonizaci√≥n del sector del agua y su compromiso de asociarse con empresas de servicios p√ļblicos, negocios y gestores del agua de todo el mundo para ayudar a reducir su huella de carbono. Tambi√©n reconoci√≥ los compromisos de la empresa en materia de sostenibilidad: en los √ļltimos dos a√Īos ya ha reducido la huella de CO2 de sus clientes de gesti√≥n del agua en m√°s de 1 mill√≥n de toneladas m√©tricas.

Acerca de Xylem

Xylem (XYL) es una empresa líder en tecnología del agua a nivel mundial, comprometida con la resolución de retos críticos en materia de agua e infraestructuras mediante la innovación. Nuestros 17 000 empleados diversos generaron unos ingresos de 5200 millones de dólares en 2021. Estamos creando un mundo más sostenible permitiendo a nuestros clientes optimizar la gestión del agua y los recursos, y ayudando a las comunidades de más de 150 países a tener seguridad hídrica. Únase a nosotros en www.xylem.com.

1https://www.globalwaterintel.com/water-without-carbon

El comunicado en el idioma original es la versi√≥n oficial y autorizada del mismo. Esta traducci√≥n es solamente un medio de ayuda y deber√° ser comparada con el texto en idioma original, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20221011005086/es/

CONTACT: Houston Spencer

+1 (914) 240-3046

Houston.Spencer@xylem.com

Keyword: district of columbia united states north america

Industry keyword: professional services utilities sustainability alternative energy energy technology environment other manufacturing green technology finance other technology manufacturing

SOURCE: Xylem Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 10/11/2022 09:00 am/disc: 10/11/2022 09:04 am

http://www.businesswire.com/news/home/20221011005086/es

AP