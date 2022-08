Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (10 de agosto)

La agenda del miércoles 10 de agosto estados unidos -el departamento del trabajo publica el índice de precios al consumidor de julio. analistas consultados por reuters proyectan que los precios hayan subido un 0,2% mensual y un 8,7% interanual, luego de los avances de 1,3% mensual y 9,1% interanual registrados en junio. (1230 gmt)

-El Departamento de Comercio da a conocer el dato de inventarios mayoristas de junio. Un sondeo de Reuters prevé un incremento de 1,9% en el mes, en línea con el aumento visto en mayo. (1400 GMT)

-La Administración de Información de Energía (EIA) difunde su reporte semanal de inventarios de petróleo. El mercado anticipa un incremento de 73.000 barriles, frente al aumento de 4,47 millones de barriles de la semana previa. (1430 GMT) -El Departamento del Tesoro subasta deuda a 10 años. (1700 GMT)

-El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, habla sobre las actuales condiciones económicas y la política monetaria en un evento de la Drake University en Des Moines, Iowa. (1500 GMT)

-El jefe de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, participa en un panel en la Aspen Ideas Conference. (1800 GMT) -Walt Disney Co reporta sus resultados trimestrales después del cierre del mercado. (2000 GMT)

-La Comisión del Mercado de Valores (SEC) vota una propuesta de nuevas normas para aumentar la información sobre los fondos de inversión y los fondos de capital riesgo, con el fin de aumentar la supervisión del sector de los fondos privados y controlar mejor los riesgos sistémicos.

Argentina

-YPF reporta sus resultados trimestrales después del cierre del mercado.

Colombia

-El nuevo presidente, Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y otros funcionarios asistirán y hablarán en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que se extiende hasta el 12 de agosto. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA- El ejército chino ha "completado varias operaciones" en torno a Taiwán, pero llevará a cabo patrullas regulares, lo que podría indicar el fin de los días de simulacros bélicos, pero también que Pekín mantendrá la presión contra la isla. China, furiosa por la visita a Taipéi la semana pasada de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, había prolongado las mayores maniobras que ha realizado jamás en torno a la isla autogobernada que reclama como propia más allá de los cuatro días previstos inicialmente. UCRANIA- Los bombardeos rusos mataron a 11 personas en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk durante la noche, dijo el gobernador Valentyn Reznychenko, mientras Reino Unido dijo que Rusia había establecido "casi con seguridad" una nueva fuerza terrestre importante para apoyar su guerra. La nueva fuerza rusa, denominada Tercer Cuerpo de Ejército, tiene su base en la ciudad de Mulino, al este de la capital rusa, Moscú, informó el Ministerio de Defensa británico en un boletín diario de inteligencia. METALES- A las 1150 GMT, el oro al contado perdía un 0,17%, a 1.790,16 dólares la onza, mientras que, a las 1148 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 0,01%, a 7.984 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1151 GMT, el crudo referencial Brent caía un 1,74%, a 94,65 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 1,75%, a 88,91 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas bajaban en la apertura debido a las pérdidas de los valores tecnológicos antes de los datos clave de inflación de Estados Unidos, mientras que la subida de la empresa de supermercados Ahold Delhaize frenaba la caída. El índice paneuropeo STOXX 600 cedía un 0,03%, a 435,85 puntos a las 1153 GMT MERCADOS ASIA- La renta variable de China continental bajó, ya que una inflación más lenta de lo previsto reavivó la preocupación del mercado por la debilidad de la demanda interna. El índice referencial del mercado perdió un 1,12%, a 4.109,73 puntos, mientras el Shanghai Composite cedió un 0,54%, a 3.230,02 unidades. En Japón el Nikkei cayó un 0,65%, a 27.819,33 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES TRUMP- Horas después de denunciar que la redada del FBI en su casa de Florida era una persecución política, el expresidente Donald Trump publicó un video de campaña que puede ser el indicio más claro hasta ahora de que planea presentarse como candidato en las elecciones de 2024. "No hay montaña que no podamos escalar, no hay cumbre que no podamos alcanzar, no hay desafío que no podamos afrontar", dijo Trump en el video, que incluyó una extensa crítica al Gobierno demócrata del presidente Joe Biden. "No nos doblegaremos, no cederemos".

ECUADOR- La capacidad del país para cumplir con sus obligaciones de deuda externa no se ha visto afectada por la decisión de una autoridad judicial en Luxemburgo de congelar los activos de Ecuador en medio de una disputa con la petrolera Perenco, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas. Ecuador ha "cumplido puntualmente" con el pago del cupón de amortización e interés de sus bonos por 185,7 millones de dólares, que vencían el 31 de julio, agregó en un comunicado.

ARGENTINA- El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) aumentó un 6,9% interanual en junio, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El acumulado de los seis primeros meses del año reflejó un avance del 5,9% respecto a igual período del 2021, añadió el informe. El organismo agregó que el parámetro de la serie desestacionalizada arrojó un alza del 2,6% respecto a mayo, mientras que el índice serie tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 0,1% respecto al mes previo.

CHILE- La mina de cobre Antucoya de la chilena Antofagasta obtuvo la certificación internacional de sustentabilidad The Copper Mark, informó la empresa. el yacimiento recibió el sello, que ya lograron las minas Centinela y Zaldívar de la firma en 2021, tras ser evaluados según 32 criterios de gestión de riesgos ambientales, residuos y relaves; consumo de energía; salud y seguridad así como relación con la comunidad, derechos humanos y patrimonio cultural, entre otros.

WALLSTREET- El Nasdaq cerró a la baja, después de que las malas previsiones de Micron Technology hicieron retroceder a los fabricantes de chips y a los valores tecnológicos, mientras los inversores están a la espera de datos de inflación de Estados Unidos que podrían llevar a la Reserva Federal a redoblar sus esfuerzos para frenar la inflación. El S&P 500 perdió 17,36 puntos, o un 0,42%, a 4.122,70 unidades, mientras que el Nasdaq bajó 149,92 puntos, o un 1,19%, a 12.494,45. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 53,72 puntos, o un 0,16%, a 32.778,82 unidades. (REUTERS VV RF)