Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (2 de septiembre)

La agenda del viernes 02 de septiembre estados unidos -el departamento del trabajo publica el reporte mensual sobre crecimiento de las nóminas no agrícolas. estimaciones del mercado apuntan a la creación de 300.000 puestos de trabajo a nivel nacional en agosto, luego del aumento de 528.000 plazas en julio. la tasa de desempleo se habría mantenido sin cambios en 3,5%. -el departamento de comercio emite su reporte sobre los pedidos a fábricas en junio. brasil -la agencia nacional de estadísticas, igbe, divulga los datos de producción industrial en julio, que de acuerdo a las expectativas de analistas consultados por reuters habría marcado un crecimiento de 0,7%. mercados globales actualizados oiea zaporiyia- los expertos de las naciones unidas que se adentraron en el territorio ucraniano en manos de rusia para evaluar la seguridad de la mayor central nuclear de europa, intentarán evaluar los daños físicos de la instalación, donde ambas partes advierten de una posible catástrofe. un equipo de inspección del organismo internacional de energía atómica (oiea) desafió el día anterior un intenso bombardeo para llegar a la central de zaporiyia. rusia y ucrania afirman que temen una catástrofe similar a la de chernóbil debido a los bombardeos que se achacan mutuamente. rusia petróleo- el kremlin afirmó que rusia dejará de vender petróleo a los países que impongan topes a los precios de los recursos energéticos rusos, lo que, según moscú, provocaría una desestabilización importante del mercado mundial del petróleo. "las empresas que impongan un tope de precios no estarán entre los receptores del petróleo ruso", dijo el portavoz del kremlin, dmitri peskov. eurostat- el crecimiento de los precios de la producción industrial de la zona euro se aceleró en julio, lo que indica un aumento continuado de las presiones sobre los precios que probablemente seguirán presionando al alza los precios al consumo durante los próximos meses, según mostraron los datos de eurostat. el crecimiento de los precios de producción en los 19 países que comparten el euro se aceleró hasta el 37,9% en julio, desde el 36% del mes anterior, superando las expectativas de una subida del 35,8%, gracias al continuo aumento de los costes de la energía. metales- a las 1150 gmt, el oro al contado sumaba un 0,55%, a 1.705,30 dólares la onza, mientras que, a las 1155 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 0,80%, a 7.536 dólares la tonelada. petróleo- a las 1152 gmt, el crudo referencial brent subía un 1,57%, a 93,85 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 1,71%, a 88,09 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas recuperaban parte del terreno perdido, tras una semana brutal marcada por la creciente preocupación por la crisis energética, los datos de inflación al rojo vivo y el aumento de las apuestas sobre una subida agresiva de tipos por parte del banco central europeo, prevista para la próxima semana. el índice paneuropeo stoxx 600 ganaba un 0,45%, a 409,50 puntos a las 1149 gmt. mercados asia- las acciones chinas registraron su mayor caída semanal en siete años, ya que algunas grandes ciudades endurecieron las restricciones del covid-19 para contener nuevos brotes, lo que empaña las perspectivas de recuperación económica. el índice referencial del mercado perdió un 0,50%, a 4.023,61 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 0,05%, a 3.186,47 unidades. en japón el nikkei cotizó sin variación frente a la sesión previa, a 27.650,84 puntos. lo que hay que saber del jueves economía eeuu- el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de beneficios por desempleo bajó a un mínimo de dos meses la semana pasada y los despidos cayeron en agosto, lo que sugiere que la reserva federal tendría que seguir aumentando de forma agresiva las tasas de interés para desacelerar el mercado laboral. el informe semanal de pedidos de ayuda por desempleo del departamento de trabajo, los datos más oportunos sobre la salud de la economía, también mostró que menos personas solicitaron beneficios en la semana anterior de lo estimado inicialmente. argentina kirchner- un desconocido atacó con una pistola en la noche a la vicepresidenta argentina cristina fernández de kirchner, que resultó ilesa porque el arma no se disparó pese a estar cargada, informaron las autoridades tras conocerse la agresión a través de estremecedoras imágenes de televisión. el incidente se produjo a la entrada de la casa de fernández de kirchner en buenos aires, donde cientos de manifestantes se congregan hace días para respaldar a la poderosa vicepresidenta de centroizquierda en medio de un juicio que se le sigue por corrupción. colombia déficit- el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de colombia alcanzó 5.039 millones de dólares en el segundo trimestre, superior en un 26% frente a igual periodo del año pasado, informó el banco central. el desbalance se comparó con un déficit de 3.998 millones de dólares entre abril y junio del 2021, aunque disminuyó marginalmente frente a los 5.159 millones de dólares que se registró en el primer trimestre de este año. perú inflación- perú registró en agosto una inflación de 0,67%, dijo el gobierno, una desaceleración frente a los dos meses anteriores en momentos en que el costo de vida ha aumentado por el repunte de precios de los combustibles y alimentos. la inflación en perú, que tiene como referencia el índice de los precios al consumidor de lima metropolitana, había sido de un 0,94% en julio y de un 1,19% en junio, según el instituto nacional de estadística e informática (inei).

BRASIL BALANZA- Brasil registró un superávit de la balanza comercial de 4.165 millones de dólares en agosto, mostraron datos del Gobierno, por encima de las estimaciones del mercado que esperaban un saldo positivo de 3.800 millones de dólares. Las importaciones ascendieron a 26.675 millones de dólares y las exportaciones a 30.840 millones, informó el Ministerio de Economía. MÉXICO PEMEX- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) cambió nuevamente a su Director Corporativo de Finanzas para designar a otro suplente en el puesto clave, Carlos Cortez, quien se seguirá desempeñando en simultáneo como subdirector de presupuesto y contabilidad, dijeron dos fuentes de la empresa. Antonio López, quien tomó las riendas de la dirección de finanzas como suplente en diciembre del 2021, regresa a la Subdirección de Administración de Riesgos de la petrolera, dijeron las fuentes al asegurar que los cambios sucedieron la semana pasada. EEUU RUSIA ARMAS NUCLEARES- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no puede mantener conversaciones con Moscú sobre un tratado que sustituya al último pacto ruso-estadounidense, que limita las armas nucleares estratégicas, hasta que se reanuden las inspecciones de los emplazamientos de armas nucleares de ambos países que actualmente están en pausa. (REUTERS VV CS MG/)