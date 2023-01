Lisa marie presley, hija de elvis, es hospitalizada de urgencia

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES, 12 ene (Reuters) - Lisa Marie Presley, cantante e √ļnica hija de la leyenda del rock 'n' roll Elvis Presley, recib√≠a tratamiento despu√©s de ser trasladada de urgencia a un hospital del √°rea de Los √Āngeles el jueves, dijo su madre.

Presley, de 54 a√Īos, sufri√≥ un paro card√≠aco en su casa en Calabasas, un suburbio de Los √Āngeles, seg√ļn el sitio web TMZ. El medio dijo que los param√©dicos realizaron RCP y administraron el medicamento epinefrina para reiniciar su pulso.

Su madre, Priscilla, confirmó que su hija estaba en el hospital y dijo que estaba "recibiendo la mejor atención".

"Por favor, manténganla a ella y a nuestra familia en sus oraciones. Sentimos las oraciones de todo el mundo y pedimos privacidad durante este tiempo", dijo Priscilla Presley en un comunicado.

TMZ mostró una foto de Priscilla Presley llegando al hospital para estar con su hija.

Lisa Marie Presley naci√≥ en 1968 y es propietaria de la mansi√≥n Graceland de su padre en Memphis, una popular atracci√≥n tur√≠stica. Ten√≠a nueve a√Īos cuando Elvis muri√≥ en Graceland en 1977.

Su propia carrera musical comenzó con un álbum debut de 2003, "To Whom It May Concern". Le siguió "Now What" de 2005, y ambos llegaron al top 10 de la lista de álbumes Billboard 200.

Un tercer √°lbum, "Storm and Grace", fue lanzado en 2012.

El martes, Lisa Marie y Priscilla Presley asistieron a la ceremonia de los Globos de Oro en Beverly Hills, donde Austin Butler gan√≥ el premio al mejor actor en una pel√≠cula dram√°tica por su papel protag√≥nico en la pel√≠cula biogr√°fica de "Elvis" del a√Īo pasado.

Mientras aceptaba el premio, Butler agradeci√≥ a las dos mujeres y dijo "Te amo para siempre". (Reporte de Lisa Richwine. Editado en espa√Īol por Marion Giraldo)

Reuters