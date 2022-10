Lluvias frenan la siembra de la nueva cosecha de soja en brasil, dice agrural

Por Ana Mano

SAO PAULO, 3 oct (Reuters) - El exceso de lluvias en algunas zonas de Brasil ha ralentizado la siembra de la cosecha de soja de la campa√Īa 2022/2023 del pa√≠s, inform√≥ el lunes la consultora agroindustrial AgRural.

Hasta el jueves, la superficie total sembrada con la oleaginosa alcanzaba el 3,8% en el mayor productor mundial de soja. Esto se compara con el 4,1% de hace un a√Īo, seg√ļn AgRural.

"El avance durante la semana no fue malo, pero la siembra podría haber sido más rápida si no fuera por las constantes lluvias en los estados de Paraná, Mato Grosso do Sul y Sao Paulo", dijo AgRural.

En Mato Grosso, el principal productor de granos de Brasil, las lluvias de la semana pasada fueron muy bienvenidas para mejorar la humedad del suelo y acelerar las labores de siembra, seg√ļn la consultora.

Al mismo tiempo, la siembra de ma√≠z de verano en Brasil est√° completada en un 34% en el centro-sur del pa√≠s, de donde procede la mayor parte de la producci√≥n. Esto se compara con el 32,6% en la misma √©poca hace un a√Īo.

En el sur de Brasil, sin embargo, el clima nublado fren√≥ el desarrollo de la cosecha de ma√≠z. Por ahora, sin embargo, no se habla de una ca√≠da de los rendimientos del ma√≠z en la regi√≥n, seg√ļn AgRural.

El Gobierno brasile√Īo y algunos pronosticadores privados prev√©n que el pa√≠s cosechar√° un r√©cord de unos 150 millones de toneladas de soja esta temporada.

El Gobierno también proyecta una cosecha total de maíz récord de 125,5 millones de toneladas en este ciclo, salvo problemas meteorológicos.