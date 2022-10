Los líderes de la ue se pelean por la respuesta a la crisis energética

Por Jason Hovet, Sabine Siebold y Robert Muller

PRAGA, 7 oct (Reuters) - Las divisiones entre los líderes de la Unión Europea sobre la limitación de los precios del gas y los paquetes de rescate nacionales resurgieron el viernes al reunirse en el Castillo de Praga para debatir la mejor manera de hacer frente a la crisis energética provocada por la guerra rusa en Ucrania.

Quince Estados de la UE quieren limitar el precio del gas, pero no se ponen de acuerdo sobre cómo hacerlo. Alemania, Dinamarca y Holanda se oponen a cualquier tope, pues temen que dificulte la compra del gas que necesitan para mantener el funcionamiento de sus economías y disminuya los incentivos para reducir el consumo.

El canciller austriaco, Karl Nehammer, dijo que cualquier tope de precios debe concebirse y aplicarse de forma que apoye a los proveedores de energía.

"Las negociaciones están en marcha. Y serán intensas porque (...) es nuestro objetivo apoyar (...) a los proveedores de energía con ello, para que el suministro de gas no disminuya", afirmó.

El primer ministro checo, Petr Fiala, mencionó de forma específica la limitación de los precios del gas utilizado para la producción de electricidad, mientras que el letón Krisjanis Karins dijo que un tope sería "magnífico" si el bloque pudiera seguir garantizando el suministro de los productores.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que no se espera ninguna decisión el viernes, aunque el debate entre los líderes debería conducir a un acuerdo cuando se reúnan los días 20 y 21 de octubre.

"La crisis energética es un reto muy importante que tenemos que abordar", dijo Michel, quien añadió que espera avanzar en las conversaciones sobre la reducción de la demanda, la garantía de los suministros y la bajada de los precios. "Espero dar pasos en la dirección correcta".

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, criticó a Alemania por lo que considera un gasto desmesurado de 200.000 millones de euros (196.000 millones de dólares) en subvenciones para proteger a los consumidores y a las empresas de la subida de los costes energéticos.

"En el Consejo Europeo habrá un debate muy intenso sobre este asunto", dijo Morawiecki a última hora del jueves. "Los italianos no podrían hacerlo, los franceses no podrían hacerlo, los polacos no podrían hacerlo, pero ellos sí pueden".

"Si eso es un trato igualitario, justo y equitativo del principio del mercado común de la Unión Europea, lo siento mucho, pero hay algo que no entiendo", comentó.

Sin embargo, el belga Alexander De Croo no estuvo de acuerdo y dijo que los grandes paquetes de ayuda nacionales son necesarios en ausencia de una acción paneuropea.

"No podemos dejar que la gente se enfrente al frío", dijo a los periodistas. "Pero la verdadera solución es que actuemos juntos en el mercado y entonces esos grandes paquetes de ayuda (nacionales) ya no serán necesarios".

Los líderes también debatirán en Praga la prestación de más apoyo financiero y militar a Ucrania.

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo que es importante que todas las naciones europeas, incluidas las que no pertenecen al bloque, se solidaricen con Ucrania frente a la hostilidad rusa.

(1 dólar = 1,0199 euros) (Reporte de Jan Strupczewski, Kate Abnett, Jason Hovet, Alan Charlish, Sabine Siebold y Michael Rose; escrito por Anthony Deutsch; editado en español por Carlos Serrano)

