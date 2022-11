Luis Enrique: "Tenemos bastantes jugadores de los que vuelan"

El seleccionador avanza para este viernes "una decisión" con Gayà

MADRID, 17 Nov. 2022 (Europa Press) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, explicó que el amistoso (1-3) ante Jordania este jueves no es para sacar "conclusiones" ya que hizo la alineación consultando la carga de minutos a los jugadores para llegar en la mejor condición al estreno en el Mundial de Catar, al tiempo que celebró tener "bastantes jugadores de los que vuelan" y lamentó la lesión de Gayà.

"Ha sido un partido difícil, no puedes salir relajado. El resultado era lo de menos, aunque es mucho más positivo ganar. Sin ninguna duda (una de las aspirantes). Somos la séptima selección del ranking FIFA, nuestra intención es jugar siete partidos. Veo al equipo muy bien, con las ganas necesarias. Un amistoso no es lo mejor, la mente está en el Mundial, pero lo hemos jugado, ha salido bien y ahora, a prepararnos para Costa Rica", afirmó.

El técnico valoró en rueda de prensa el encuentro en Amán y desveló que los jugadores tomaron parte importante en decidir los minutos que jugaban para llegar listos al debut en Catar 2022 el próximo miércoles ante Costa Rica. "El balance es muy positivo porque ha ido bien, ningún altercado, he podido probar jugadores, aunque es el primer partido de mi carrera que han hecho la alineación los jugadores en función de los minutos que creían mejor para llegar mejor a Costar Rica. Yo lo he coordinado para que todos pudieran acercarse a esos minutos", afirmó.

"Hoy no saquéis conclusiones demasiado claras. Asensio, a otro nivel, y Dani Olmo han terminado de interiores; Rodri puede jugar de central además de pivote. Me he adaptado a lo que lo que querían los jugadores para llegar en las mejores condiciones. La única condición era que quería un equipo competitivo en cada parte. Tener jugadores versátiles es básico", añadió.

Por otro lado, 'Lucho' lamentó la lesión de José Luis Gayà, quien se confirmó este jueves tiene un esguince de bajo grado en el tobillo derecho. "Es el tema delicado de estos cuatro días. En una acción fortuita, solo, haciendo un centro, ha tenido un pequeño problema. La información pertenece al jugador. Mañana tomaremos una decisión al respecto, cuando lo tengamos claro. Es la noticia desagradable sin duda de estos primeros días", afirmó.

El técnico asturiano explicó de nuevo lo hablado con los jugadores para hacer el once. "La alineación no, les he dicho que cuántos minutos necesitaban cada uno. Les he preguntado a cada uno los minutos que consideraban que tenían que jugar para llegar a Costa Rica en las mejores condiciones. Busquets, Pedri, Unai Simón querían jugar y no han jugado. Luego he hecho mi batiburrillo", apuntó, antes de elogiar a Ansu Fati, Dani Olmo y Asensio.

"Determinación y ambición es lo que buscamos en todos. Ansu tiene una relación especial con el gol y es una buena noticia. Buscamos generar confianza en todos los jugadores para que cuando tengan la oportunidad de ayudarnos den su mejor nivel", dijo.

"Dani Olmo ha vuelto a un nivel muy alto después de su lesión. Ha tenido la oportunidad de hacer el 0-4 y en la siguiente nos meten gol. Lo dejo como una anécdota. En los entrenamientos se ven los jugadores que vuelan y de esos tenemos bastantes. Estoy contento", añadió, para seguir con Asensio.

"Hoy ha estado a otro nivel. Le hemos limitado la movilidad de '9', para que aparezca donde queremos. Luego le hemos probado de interior y me ha encantado, puede jugar de lo que quiera con esa actitud y ese nivel", confesó.

Luis Enrique se mostró expectante porque llegó la hora de la verdad. "Sumar jugadores al gol, la ilusión, la ambición, el ambiente, es lo que nos hace ser muy sólidos. Ahora empieza de verdad el Mundial. Tenemos ganas de estar en nuestra residencia y afrontar el primer partido con tranquilidad. Si sobra algo del primer partido es estar sobre excitado. Hoy era una prueba para estar dentro del partido", terminó.

Europa Press