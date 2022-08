Mercados a.latina-monedas cierran con fuertes pérdidas en medio de mayor aversión al riesgo

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 2 ago (Reuters) - Las monedas de América Latina cerraron con fuertes pérdidas el martes, mientras que las mayoría de los mercados accionarios subieron, en un escenario de mayor aversión a los activos de riesgo, ante el temor de que la visita de Nancy Pelosi, a Taiwán deteriore aún más las relaciones entre China y Estados Unidos. * La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a Taipéi el martes, la primera visita de este tipo en 25 años y que arriesga llevar las relaciones entre Washington y Pekín a nuevos mínimos. * China ha advertido en repetidas ocasiones que Pelosi no debe ir a Taiwán, un territorio que reclama como propio, mientras que Estados Unidos dijo el lunes que no se dejaría intimidar por el "ruido de sables" chino. * En tanto, el índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas principales, subió alrededor de un 0,9%, debido a que la divisa estadounidense era vista por los inversores como un refugio frente a la tensión geopolítica. * Las pérdidas fueron encabezadas por el peso mexicano , que cotizaba en 20,7899 por dólar, con un retroceso del 2,07%, en su tercera jornada consecutiva de pérdidas. * "Las preocupaciones económicas dejan paso a la geopolítica", dijo la firma local CI Banco en una nota de análisis. "Esta situación aumenta el apetito por activos seguros, lo que justifica el fortalecimiento generalizado del dólar y que la tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años retroceda". * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajó un 1,02%, a 46.902,69 unidades, en línea con el débil desempeño de las principales plazas en el exterior. * El real brasileño, se depreció un 1,93%, a 5,2771 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo ganó un 1,05%, a 103.970,22 puntos, impulsado por el alza de las acciones de la minera Vale que blindó a la bolsa de Sao Paulo de la caída de Wall Street. * El peso chileno, cerró con una caída de un 1,62%, a 907.50/907,80 unidades por dólar, luego de seis jornadas consecutivas al alza. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, bajó un 0,19%, a 5.248,29 puntos. * En Argentina, el peso bajó un 0,23%, a 132,19/132,20 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval ganó un 0,94%, a 118.691,20 unidades, a la espera de anuncios económicos luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tomó las riendas de la cartera de economía que ahora abarcará las áreas económica, productiva y agrícola. * "Si bien los inversores ven a Massa como alguien más amigable, se estima que su llegada a la cartera económica traerá aparejados cambios tendientes a normalizar los desequilibrios del país, generados por la elevada inflación y el creciente déficit fiscal", señaló Research for Traders. * El peso colombiano se debilitó un 1,09% a 4.324 unidades por dólar, tras cinco sesiones de ganancias; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP sumó un 0,72% a 1.281,28 puntos. * La moneda peruana, el sol, perdió un 0,80%, a 3,923/3,926 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima ganó un 0,8%, a 501,52 puntos. Cotizaciones a las 2050 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 995,04 0,13 -19,33 emergentes MSCI América Latina 2.123,75 -0,16 1,41 Bovespa Brasil 103.361,7 1,11 -1,3935 IPC México 46.902,69 -1,02 -11,96 Argentina MerVal 118.691,2 0,939 42,15 COLCAP Colombia 1.281,28 0,72 -9,13 IPSA Chile 5.248,53 -0,19 21,83 Selectivo Perú 501,52 0,8 -2,11 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,2811 -2,07 5,46 Peso Mexicano 20,7760 -1,98 -1,41 Peso chileno 909,9 -0,90 -6,31 Peso colombiano 4.314,6 -0,86 -5,95 Sol peruano 3,9128 -0,04 +1,48 Peso argentino 132,19 -0,70 -22,32 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia)