Mercados a.latina-monedas operan con pérdidas en semana agitada por decisiones de bancos centrales

Por Froilan Romero SANTIAGO, 16 dic (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina registraban pérdidas el viernes, en medio de una estabilidad del dólar, mientras los mercados aún digerían las últimas medidas adoptadas durante la semana por varios bancos centrales para hacer frente a un insistente panorama inflacionario. * El dólar cotizaba con un alza marginal el viernes tras las ganancias de la víspera, mientras los operadores analizaban una serie de subidas de tasas de interés por parte de los bancos centrales y lidiaban con la perspectiva de que el costo de los préstamos aún tenga un recorrido al alza. * Un día antes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que las autoridades monetarias esperan que las tasas sigan subiendo y se mantengan elevadas durante más tiempo. * La retórica agresiva de los bancos centrales ha hecho que los operadores reconsideren sus apuestas a que el dolor por las alzas de tipos podría terminar pronto, provocando una venta masiva de acciones mundiales y bonos europeos el jueves y el viernes. * La divisa estadounidense subía alrededor de un marginal 0,04% frente a una canasta de seis monedas principales que integran el índice dólar. * El peso mexicano cotizaba en 19,7676 unidades, con una pérdida del 0,11% frente al precio de referencia de Reuters del jueves, en una sesión que se anticipaba volátil por el vencimiento de contratos de futuros y opciones en Estados Unidos y que es conocida como "Quadruple Witching Day". * "Las promesas de los banqueros centrales de seguir aumentando las tasas hasta que se controle la inflación tienen a los mercados preocupados por una posible recesión económica", dijo la firma local CI Banco en una nota de análisis. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,23%, a 49.231,05 unidades, debido a renovadas preocupaciones de una recesión global, después de que distintos bancos centrales señalaran esta semana que la lucha para controlar la inflación no ha terminado. * El real brasileño se apreciaba un 0,72%, a 5,2758 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 0,52%, a 103.197,59 puntos. * En Argentina, el peso bajaba un 0,22%, a 172,80 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval ganaba un 0,04%, a 164.746,36 unidades, en medio de una mayor aversión al riesgo global luego de que los bancos centrales subieran las tasas de interés y señalaran que la lucha para controlar la inflación no ha terminado. * "El Merval medido en dólares quedó debajo de la zona de los 500 dólares, resistencia que no logra superar", dijo Leonel Buccolo, de Rava Bursátil. * El peso chileno retrocedía un 0,68%, a 885,70/886,00 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, bajaba un 0,03%, a 5.131,12 puntos. * El peso colombiano perdía un moderado 0,21% a 4.805 por dólar, al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba un 0,17% a 1.220,41 unidades. * El directorio del Banco Central de Colombia inició el viernes su última reunión del año, en la que subiría su tasa de interés de referencia debido a que las presiones inflacionarias persisten más allá de lo esperado, lo que obligaría a la autoridad monetaria a posponer el fin del actual ciclo alcista. * En un sondeo de Reuters a comienzos de la semana, 13 de los 14 analistas estimaron que el banco emisor aumentaría el costo referencial del dinero en 100 puntos básicos a un 12% este mes, en tanto que uno proyectó un alza de medio punto porcentual a un 11,5%. * La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,13% a 3,848/3,85 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima operaba equilibrada a 553,65 puntos. Cotizaciones a las 1458 GMT Índices Cotización Var pct Var pct accionarios diaria en el año MSCI Mercados emergentes 960,22 -22,15 -1,39 MSCI América Latina 2.043,57 -2,42 -0,96 Bovespa Brasil 103.039,8 -1,7006 -0,67 IPC México 49.352,34 -7,36 0,02 Argentina MerVal 164.549,96 97,07 -0,111 COLCAP Colombia 1.223,53 -13,22 0,09 IPSA Chile 5.126,17 18,99 -0,13 Selectivo Perú 553,77 8,08 0,02 Dólar frente Cotización Var pct Var pct a monedas mensual en el año Real brasileño 5,2790 5,54 -1,77 Peso Mexicano 19,7584 3,72 -2,45 Peso chileno 883,9 -3,58 0,80 Peso colombiano 4.800,9 -15,28 0,39 Sol peruano 3,8424 +3,64 -0,15 Peso argentino 172,72 -40,55 -3,15 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Hernán Nessi, Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires. Editado por Marion Giraldo)

Reuters