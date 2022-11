Mohamed Said, el lider islámico de Reus, desde Casablanca: "Nos han expulsado en un avión solo para nosotros"

25/10/2022 Un grupo de personas se manifiesta para la puesta en libertad del activista Mohamed Said ante el CIE Zona Franca, a 25 de octubre de 2022, en Barcelona, Catalunya (España). El activista Mohamed Said ha asegurado que este jueves presentará un recurso tras recibir un expediente de expulsión después de ser acusado y detenido el martes por "practicar y difundir el salafismo radical". Said actualmente se encuentra en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press