Mundial-2022 - Ficha país: Senegal

Ficha de Senegal, integrante del Grupo A del Mundial 2022 de Catar:

Palmarés:

Mundial: 3ª participación. Mejor resultado: cuartofinalista en 2002

Copa de África: 16 participaciones. Mejor resultado: campeón en 2022

Clasificación FIFA: 18º

Apodo: "Los Leones" (menos habitual "Los Leones de la Teranga", "de la hospitalidad")

Presidente de la Federación: Augustin Senghor

Número de licencias: no comunicado

Principales clubes: Jaraaf Dakar, Jeanne d'Arc Dakar, US Gorée

Fase de clasificación: Senegal derrotó a Egipto en su 'playoff' de clasificación (0-1/1-0, 3 a 1 por penales)

El seleccionador: Aliou Cissé

Baté récords de longevidad en el puesto. Está en el cargo desde marzo de 2015. Únicamente Didier Deschamps (Francia) lleva más tiempo en el puesto entre las selecciones clasificadas a este Mundial. Esta poco frecuente estabilidad le ha permitido construir un bloque eficaz y en constante progresión: cuartofinalista en la Copa de África 2017, subcampeón continental en 2019 y finalmente campeón en 2022. Senegal ya había perdido una final de la Copa de África, en 2002 cuando precisamente Aliou Cissé era el capitán. El actual seleccionador se siente cómodo ante los periodistas y es un excepcional gestor del vestuario. Llegó a Champigny-sur-Marne (Francia) con 9 años de edad, procedente de Senegal. "Es mi tercer Mundial, tras uno como jugador (en 2002), y otro como entrenador (2018)" recuerda. Confía ahora que la experiencia sirva para dar un salto más allá.

La declaración:

Aliou Cissé: "El trabajo está bien hecho. Mi cuerpo técnico y yo estamos en el puesto desde hace siete años, la dirección técnica desde hace diez años. Hemos necesitado diez años para construir un equipo. Los errores cometidos en 2018 (eliminación por número de tarjetas amarillas en el desempate con Japón), puede que nos los vayamos a cometer, no podemos hacerlo. Tenemos experiencia, no solamente deportiva, sino también experiencia organizativa, directiva, del cuerpo médico, de nuestro Estado de Senegal. Todos están apoyándonos".

El jugador estrella: Sadio Mané

En su pequeño pueblo Bambali, en Casamanza, podría haber sido imán, como su padre, pero prefirió convertirse en estrella del fútbol y guiar a su país a su primer título en la Copa de África, el pasado febrero. Marcó el tiro decisivo de la tanda de penales en la final ante Egipto (4 a 2 por penales tras 0-0). "Ballonbuwa", el 'Mago del Balón', su apodo en Bambali, estuvo cerca de llevarse el Balón de Oro, terminando segundo en la clasificación de 2022. Sueña con llevarse ese galardón en 2023 y para ello será clave su actuación en el Mundial. Este año pasó del Liverpool al Bayern de Múnich, donde ya brilla. Afronta por lo tanto su segundo Mundial en un gran momento.

Once ideal: E. Mendy - Name, Ab. Diallo, Koulibaly, Ballo-Touré - Pa. Gueye, P.M. Sarr, Nampalys - Is. Sarr, Dia (o K. Diatta), Mané

- La lista de 26 jugadores (actualmente 28):

Arqueros: Édouard Mendy (Chelsea/ENG), Alfred Gomis (Rennes/FRA), Seny Timothy Dieng (QPR/ENG/2ª), Mory Diaw (Clermont/FRA) -

Defensas: Moustapha Name (Paphos/CHY), Abdou Diallo (RB Leipzig/GER), Kalidou Koulibaly (Chelsea/ENG), Fode Ballo-Touré (Lille/FRA), Pape Abou Cissé (Olympiakos/GRE), Formose Mendy (Amiens SC), Ismail Jakobs (Mónaco/FRA), Noah Fadiga (Brest/FRA), Ousseynou Ba (Olympiakos/GRE)

Mediocampistas: Pape Gueye (Marsella/FRA), Pape Matar Sarr (Tottenham/ENG), Nampalys Mendy (Leicester/ENG), Pathé Ciss (Rayo Vallecano/ESP), Idrissa Gana Gueye (Everton/ENG), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest/ENG), Mamadou Loum Ndiaye (Reading/ENG/2ª)

Atacantes: Ismaïla Sarr (Watford/ENG/2ª), Boulaye Dia (Salernitana/ITA), Krépin Diatta (Mónaco/FRA), Sadio Mané (Bayern Múnich/GER), Demba Seck (Torino/ITA), Bamba Dieng (Marsella/FRA), Nicolas Jackson (Villarreal/ESP), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest/ENG)

eba/dr/iga/dam

AFP