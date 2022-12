Neymar, "destrozado psicológicamente" tras eliminación de Brasil

El astro Neymar dijo este sábado que está "destrozado psicológicamente" por la eliminación de Brasil del Mundial de Catar, que consideró el revés que más le ha dolido.

"Estoy destruido psicológicamente. Sin duda esta fue la derrota que más me dolió, que me paralizó durante diez minutos y luego me hizo romper en llanto sin parar. Va a doler por muuuuucho tiempo, lamentablemente", escribió en su cuenta en Instagram.

El '10', de 30 años, destacó la lucha de sus compañeros de equipo en la eliminación en cuartos de final ante Croacia, que los venció en penales (4-2) el viernes tras haber empatado 1-1 en la prolongación.

La caída sepultó el sueño del hexacampeonato de una 'Canarinha' que llegó pisando fuerte al torneo y que no alza el título desde 2002.

"Tengo orgullo de mis compañeros porque no hicieron falta compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, nosotros lo merecíamos, Brasil lo merecía... Pero esa no era la voluntad de Dios", añadió.

'Ney', quien igualó a Pelé (77 goles) como máximo goleador de la 'Canarinha' al anotar el tanto de la victoria parcial, estuvo inconsolable luego de despedirse de su tercera Copa del Mundo, tras Brasil-2014 (derrota 7-1 ante Alemania en semifinales) y Rusia-2018 (revés 2-1 contra Bélgica en cuartos).

El atacante del Paris Saint Germain incluso dijo en zona mixta que no podía garantizar "al 100%" que volvería a jugar con la selección, en la misma línea de unas declaraciones dadas en octubre de 2021, cuando afirmó que el de Catar sería su último mundial.

"No sé si tengo la fuerza mental para seguir jugando al fútbol", deslizó en un documental hace poco más de un año.

La delegación de Brasil dejó el país árabe este sábado en un chárter, aunque algunos jugadores regresaron o regresarán por su cuenta a los países donde viven.

'Ney' seguía este sábado en Doha, según el portal Globo Esporte. La asesoría de prensa del '10' no respondió de momento a una consulta de la AFP sobre los planes del jugador.

El astro cerró su mensaje agradeciendo a los hinchas.

"Valió la pena todo el sacrificio para sentir dentro del campo el cariño de cada uno... Gracias a todos por el apoyo hacia nuestra selección", afirmó.

Raa/dr

AFP