Nuevos choques entre reclusos tras motín carcelario que dejó 15 muertos

Nuevos "disturbios" se registran el martes en una cárcel de Ecuador tras los enfrentamientos el lunes con cuchillos y armas de fuego entre reclusos que dejó al menos 15 muertos -entre ellos presuntamente un jefe del narcotráfico- y 33 heridos, informaron las autoridades penitenciarias.

Se oyeron "detonaciones" en el pabellón de mediana seguridad de la cárcel de Latacunga, una localidad al sur de Quito, informó el SNAI, organismo estatal encargado del sistema penitenciario, que no dio cuenta de nuevas víctimas.

El "personal administrativo" fue evacuado, agregó.

La crisis estalló el lunes en el mismo penal donde ya se habían registrado dos masacres en 2021, cuando comenzó la sangría en las prisiones ecuatorianas a raíz de disputas del crimen organizado.

Más de 400 reclusos han muerto en los últimos casi dos años en las cárceles de Ecuador, en espeluznantes masacres con decapitados a machete y cuerpos incinerados.

"Tuvimos un balance de 15 fallecidos", dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, a la televisión estatal. En el motín también resultaron heridos 33 reclusos. Un informe previo daba cuenta de 21.

Una fuerza de 600 militares y policías ingresó para intentar retomar el control del penal, según autoridades, mientras familiares angustiados se concentran en las afueras a la espera de noticias de sus seres queridos.

"Estoy buscando a mi hermano Carlos Bravo. Llegué a las seis de la mañana. Me llamaron de un número para decir que venga a recoger a mi hermano. No sé nada, no hay una lista, nadie me ha dicho nada", dijo a la AFP una mujer con los ojos hinchados por el llanto que no quiso dar su nombre.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, envió el lunes en la noche un "mensaje de condolencia y solidaridad" con los allegados de las víctimas en el moderno penal de Latacunga, que alberga a 4.300 presos, varios de ellos de alta peligrosidad.

- "El Patrón" -

Esta vez la violencia la habría desatado el asesinato de Leandro Norero, un narcotraficante de 36 años conocido con el alias de "El Patrón".

"De lo que podemos conocer, preliminarmente, el ciudadano Leandro Norero estaría entre las personas víctimas", señaló Jorge Flores, subdirector del SNAI.

Desde los centros de detención, bandas como Los Chone Killers -a la que presuntamente pertenecía Norero-, Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones manejan el tráfico de drogas. Las organizaciones libran una guerra dentro y fuera de los penales por el dominio del negocio.

Las autoridades trabajan en la identificación de los cuerpos. "Luego de las pericias (...) correspondientes se podrá confirmar o no" el deceso de Norero, informó la Fiscalía a través de Twitter.

"El Patrón" fue arrestado en mayo bajo cargos de narcotráfico y lavado de activos durante una operación realizada en Guayaquil, el principal puerto ecuatoriano por donde sale una parte importante de la cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

Norero también enfrentaba una orden de captura en Perú.

Según el portal GK, experto en la violencia de las prisiones, Norero fue asesinado "el mismo día" en que iba a ser imputado por narcotráfico.

El motín estalló tras un ataque "orquestado contra Norero y su seguridad, al menos seis presos", dijo el medio informativo citando a presos que hablaron bajo anonimato.

"El Patrón" "tiene un amplio historial delictivo y su liderazgo estuvo en Los Ñetas, para luego fundar a Los Chone Killers junto a alias Trompudo", apuntó GK.

Su probable muerte podría desencadenar nuevos enfrentamientos entre reclusos. Ahora "hay que estar atentos porque puede generarse eso", dijo el ministro del Interior.

- Sitios de tortura -

Con capacidad para 30.000 internos, las cárceles ecuatorianas tienen una sobrepoblación estimada en 1.900.

La guerra en las prisiones se extiende también a las calles de ciudades como Guayaquil (suroeste), donde opera un gran complejo carcelario con unos 13.100 detenidos.

Un comité de pacificación creado por el gobierno, que no logró su cometido, señaló en abril que las prisiones ecuatorianas "se consideran bodegas de seres humanos y centros de tortura".

En 2021 la superpoblación carcelaria era de 30% pero se redujo con indultos presidenciales y la aplicación de beneficios por buena conducta para los presos.

Ecuador, con 18 millones de habitantes, está entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína.

En 2021 decomisó un récord de 210 toneladas de droga. Ese mismo año la tasa de homicidios casi se duplicó al cerrar con 14 asesinatos por cada 100.000 personas.

Ecuador pasó de ser un país de tránsito de droga a convertirse en uno de los principales puntos del narcotráfico, según autoridades.

