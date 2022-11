Panamá: el comercio de aleta de tiburón regulado en cumbre

ARCHIVO - Aletas de tiburón confiscadas son expuestas en una conferencia de prensa el 6 de febrero de 2020, en Doral, Florida. Confiscated shark fins are shown during a news conference on Feb. 6, 2020, in Doral, Fla. Los hipopótamos, que son víctima de la caza furtiva por su piel y colmillos, los tiburones, que se convierten también en objetivo por el mercado de aletas, y una rana diminuta con piel traslúcida están entre las especies para las que se busca protección en la conferencia de las Naciones Unidas para la vida silvestre el lunes 14 de noviembre de 2022. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)