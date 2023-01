presidente méxico dice resolvió inquietudes de canadá en disputa energética

(Añade contexto sobre inversiones)

Ciudad de méxico, 19 ene (reuters) - el presidente de méxico dijo el jueves que se reunió en la víspera con cuatro empresas canadienses del sector eléctrico y resolvió sus inquietudes respecto a su operación en méxico, tras las reiteradas quejas de autoridades y compañías de ese país sobre un cambio en las reglas de juego.

Una semana después de la visita a la capital mexicana del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Andrés Manuel López Obrador detalló en su conferencia diaria que recibió a representantes de las compañías pero no dio detalles sobre su identidad ni profundizó más sobre lo que hablaron.

"Atendimos a cuatro empresas canadienses. Y resolvimos los cuatro problemas, sin ningún obstáculo, que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico", dijo.

Los firmas en cuestión serían el fondo de pensiones La Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ), ATCO Ltd , Northland Power Inc y Canadian Solar Inc , según un funcionario familiarizado con el asunto.

Una vocera de CDPQ confirmó la presencia de la firma en la reunión del miércoles sin dar más detalles. Las otras compañías no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

El funcionario explicó que las conversaciones, que incluyeron a autoridades mexicanas, habían ido bien y las describió como discusiones iniciales luego de los compromisos para abordar las preocupaciones de las empresas expresadas en la reunión entre López Obrador y Trudeau la semana pasada.

Sin embargo, expresó su escepticismo de que se hayan resuelto todos los asuntos pendientes.

Ottawa y Washington iniciaron en julio un

Proceso

de consultas en el marco del tratado comercial de América del Norte por las políticas en materia de energía impulsadas por el gobierno mexicano para dar el dominio del sector eléctrico a la estatal CFE.

Los inversionistas canadienses en el país latinoamericano que han hecho uso de los llamados permisos de autoabastecimiento de electricidad, que la administración de López Obrador está tratando de eliminar, probablemente tendrán que hacer ajustes, afirmó el funcionario, refiriéndose a las discusiones.

El presidente mexicano ha tratado de abordar los problemas de las empresas estadounidenses y canadienses caso por caso, pero funcionarios y fuentes de la industria tienen muchas dudas de que esto sea suficiente para poner fin a los procedimientos formales de disputa.

Al 31 de diciembre de 2021, CDPQ tenía participación accionaria en varias compañías mexicanas, incluidas Tenedora de Energía Renovable Sol y Viento, Organización de Proyectos de Infraestructura y Sanfer Farma. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Dave Graham; Reporte adicional de Maiya Keidan en Toronto; Escrito por Sarah Morland; Editado por Angus MacSwan, Marguerita Choy y Aida Peláez-Fernández)

Reuters