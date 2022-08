Puertorriqueño Ozuna y Gims interpretan uno de los himnos del Mundial de Catar-2022

El rapero puertorriqueño Ozuna y el congoleño Gims interpretan una de las canciones oficiales del Mundial de fútbol de Catar-2022, titulada 'Arhbo', cuyo videoclip fue desvelado este sábado en Youtube por la FIFA.

Ozuna, cantante de rap, reguetón y trap latino, une su voz a la de Gims, rapero que residió en Francia gran parte de su vida.

Un primer himno oficial, 'Hayya Hayya' (Better Together), interpretado por el cantante estadounidense de 'rhythm and blues' Trinidad Cardona, por el nigeriano-estadounidense Davido, y la catarí Aisha, había sido difundido en abril.

El Mundial catarí, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, será el primero en disputarse en un país árabe.

El himno más conocido del un Mundial sigue siendo el 'Waka Waka (This Time for Africa)' por Shakira y el grupo sudafricano Freshlyground, música oficial del Mundial de 2010 en Sudáfrica.

