"Agradecimiento, es la única palabra", dice un emocionado Lautaro Martínez

Tremendamente emocionando, llorando tras proclamarse campeón del Mundial con Argentina ante Francia (2-2, 3-3 en la prórroga y 4-2 en penales) este domingo, Lautaro Martínez solo pudo mostrar su "agradecimiento" al término de un partido al que ingresó en la prórroga.

"Gracias a todos, gracias al pueblo argentino, a mi familia, a estos 26, a los que quedaron afuera, a los que estuvieron en anteriores convocatorias, a todo el cuerpo técnico... Agradecimiento, es la única palabra", consiguió decir Lautaro Martínez, en declaraciones a los medios oficiales del Mundial de Catar, roto por la emoción del momento.

"A todos los que nombré, a mi familia que está en la tribuna, a mi mamá que está en mi casa, seguramente con el corazón explotado. A mi abuela, que no está pasando un gran momento, pero ojalá le pueda dar fuerza esto. A ella, a mi vieja, a mi hermano, a mi familia que recorrió todo el mundo para venir a verme y a mi hija que me cambió la vida", fue el recuerdo más familiar del jugador del Inter de Milán, que salió del banco en el minuto 103 de encuentro sustituyendo a Julián Álvarez.

- "Si no se sufre, no vale" -

Quien se coló en el once inicial argentino de la final fue Nicolás Tagliafico, dejando a Marcos Acuña en el banco para adueñarse del carril izquierdo como premio a su gran actuación contra Croacia (3-0), partido tras el cual ya avisó que "si no se sufre, no vale".

"A pesar de todo lo que se vivió en este Mundial, llegamos con mucha tranquilidad. Se vio. Lo dije en el partido anterior: si no se sufre, no vale. Hoy había que sufrir un poco más, pero siempre se puede un poco más", analizó un optimista Tagliafico en declaraciones a los medios oficiales del Mundial.

"El primer tiempo fue muy bueno. El segundo tuvimos nuestros errores pero supimos sacarlo adelante, como siempre hacemos. Acá dentro de la cancha, afuera también. Y como argentinos, siempre lo sacamos adelante", dijo el '3'.

En el momento de agradecimientos, el bonaerense quiso dedicárselo "a todos los argentinos y a toda la gente que bancó a esta selección desde hace tres años".

"Gracias por el apoyo. Lo que vimos hoy, esa pasión y esa unión, ojalá haya servido de ejemplo para poder mantenerlo en el futuro y darnos cuenta que, cuando estamos juntos, somos mejores", zanjó el carrilero argentino.

Djm/iga

AFP