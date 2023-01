Reino Unido excluye devolver a Grecia los mármoles del Partenón

La ministra británica de Cultura, Michele Donelan, descartó el miércoles cualquier posibilidad de devolver a Grecia los mármoles del Partenón, negando informaciones de prensa de que el Museo Británico de Londres, donde están expuestos, está ultimando un acuerdo con las autoridades de Atenas.

"He sido muy clara al respecto, no creo que [los mármoles] deban volver a Grecia", declaró a la BBC. "No debemos devolverlos, y de hecho pertenecen al Reino Unido, donde nos hemos ocupado de ellos durante mucho tiempo", añadió.

Ctx-acc/js

AFP