Resumen-ftx puede tener más de 1 millón de acreedores: documentos

Por Akriti Sharma y Daniel Leussink

15 nov (Reuters) - La bolsa de criptomonedas FTX describió una "severa crisis de liquidez" en sus declaraciones de bancarrota en Estados Unidos, diciendo que el grupo podría tener más de un millón de acreedores, mientras los reguladores comenzaban investigaciones y legisladores abogaban por reglas más claras para el sector.

La presentación de FTX ante un tribunal de quiebras estadounidense, publicada a última hora del lunes, dijo que está en contacto con los reguladores financieros y que nombró a cinco nuevos directores independientes en cada una de sus principales empresas, incluida su firma de intermediación hermana Alameda Research.

La bolsa, que era una de las más grandes del mundo, se declaró en bancarrota el viernes en uno de los derrumbes más sonados en el sector de las criptomonedas, después de que operadores en pánico retiraron 6.000 millones de dólares de la plataforma en sólo 72 horas y la bolsa rival Binance abandonó una operación de rescate.

"FTX se enfrentó a una grave crisis de liquidez que hizo necesaria la presentación de estos casos con carácter de emergencia el pasado viernes", indicó. "Surgieron preguntas sobre el liderazgo del señor Bankman-Fried y el manejo del complejo conjunto de activos y negocios de FTX bajo su dirección".

El fundador de FTX y ex presidente ejecutivo Sam Bankman-Fried, dijo que expandió su negocio demasiado rápido y no se dio cuenta de las señales de problemas en el mercado, cuya caída provocó réplicas en el sector de las criptomonedas, informó The New York Times a última hora del lunes.

Hay más de cien mil acreedores implicados en el caso de bancarrota, aunque este número podría superar el millón, según los documentos. FTX solicitó a varias empresas del grupo que presenten una lista consolidada de los principales pasivos, en lugar de hacerlo por separado.

Los archivos también confirmaron que FTX respondió a un ciberataque el 11 de noviembre, después de haber informado el sábado que había visto "transacciones no autorizadas" en su plataforma.

FTX ha contratado a Alvarez & Marsal como asesor financiero, y la firma dijo que ha estado en contacto con la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, la SEC, la CFTC y docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales en las últimas 72 horas.

Escrutinio normativo

El repentino colapso de FTX, que tiene su sede en Bahamas y que en enero tenía una valoración de 32.000 millones de dólares, impulsó investigaciones de reguladores financieros y otros organismos de supervisión en varios mercados a investigar el caso.

La Comisión de Valores de las Bahamas, en un comunicado también fechado el lunes, dijo que dos socios de PwC fueron aprobados por el Tribunal Supremo como liquidadores provisionales conjuntos de FTX.

La Comisión dijo que se había usado sus poderes reguladores para proteger los intereses de los clientes y acreedores de FTX Digital Markets (una unidad local de la bolsa) "dada la magnitud, la urgencia y las implicaciones internacionales de los acontecimientos que se están desarrollando".

La agencia bahameña dijo que colaboraría con otras autoridades. Varios reguladores mundiales han retirado las licencias de las unidades locales de FTX y están investigando a la empresa.

Compañeros y socios del ámbito de las criptomonedas se han apresurado a distanciarse de FTX y tratar de demostrar solidez financiera, aunque varios han revelado que están expuestos a FTX, al haber tenido tokens en la bolsa o porque poseían FTT , la moneda nativa de la empresa, que se desplomó alrededor del 94% la semana pasada.

Bitcóin ha perdido un 19% este mes y otras monedas cifradas también han sufrido pérdidas.

"Hay que preguntarse por qué los precios no están más bajos. La respuesta puede ser simplemente que la escala de este colapso es tal que las preocupaciones crediticias ahora superan cualquier otro riesgo, y los participantes se están centrando en mover los activos fuera de los mercados, a expensas de la gestión del riesgo de precios a corto plazo", dijo el proveedor de liquidez de criptomonedas B2C2 en una nota a clientes.

Las consecuencias se han limitado hasta ahora a las bolsas de criptomonedas y a los operadores, pero también están presentes en los debates políticos generales.

El gobernador del banco central francés, Francois Villeroy de Galhau, pidió en un discurso en Tokio una respuesta reguladora global a la incertidumbre financiera causada por el mercado de las criptomonedas.

"Permítanme subrayar que esta incertidumbre es la razón por la que necesitamos regular fuerte y rápidamente los criptoactivos a escala internacional", dijo. "Los últimos episodios nos muestran que no podemos permitir que un segundo 'criptoinvierno' siga añadiendo incertidumbre e inestabilidad financiera".

El lunes, funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos y del poder legislativo pidieron que las criptofinanzas sean objeto de un mayor escrutinio de los reguladores. (Editado en español por Javier López de Lérida)

