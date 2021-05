Roberto Mancini amplía su contrato como seleccionador de Italia hasta 2026

Roberto Mancini continuar谩 como seleccionador de Italia hasta finales de junio de 2026 despu茅s de hacerse oficial este lunes por parte de la Federaci贸n Italiana la renovaci贸n de su contrato, avalado en el gran trabajo realizado hasta el momento.

"Es un anuncio en el que llevamos tiempo trabajando porque un proyecto necesita tiempo para estar terminado y quer铆amos dar continuidad al trabajo que se ha realizado en estos tres a帽os. Me interesa el camino que lleva a la victoria y lograremos la victoria el d铆a que hayamos hecho un gran trabajo. Con Roberto hay respeto por los roles y plena sinton铆a sobre cu谩les son los objetivos", se帽al贸 Gabriele Gravina, presidente de la FIGC, en declaraciones recogidas por la web federativa.

Por su parte, Mancini se mostr贸 "muy contento" por esta renovaci贸n en su confianza desde que empezase a trabajar con la 'Azzurra' en 2018 tras el fiasco de la no clasificaci贸n para el Mundial de Rusia, desde el cual la tetracampeona del mundo ha mejorado ostensiblemente sus prestaciones.

"Doy las gracias a la Federaci贸n y al presidente Gravina. Estamos intentando llevar a cabo un trabajo que ha dado sus frutos y el hecho de poder armar un equipo que me gusta me da mucha satisfacci贸n y soy optimista de cara al futuro. En un a帽o tendremos la EURO, la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones y el Mundial de Catar, y el objetivo es poder ganar sabiendo que no ser谩 f谩cil y que tambi茅n har谩 falta un poco de suerte", expres贸.

El exdelantero ha logrado desde su llegada al banquillo de la selecci贸n italiana un r茅cord de once victorias seguidas en 2019 que super贸 al anterior de Vittorio Pozzo (9) de la d茅cada de 1930 y la clasificaci贸n con pleno de triunfos para la fase final de la pr贸xima Eurocopa.

De momento, seg煤n datos de la FIGC, es el que tiene mayor porcentaje de victorias con 21, un 70 por ciento, lo que le coloca por delante de Pozzo, Arrigo Sacchi, Azeglio Vicini y Marcelo Lippi y ha conseguido que la 'Azzurra' lleve una racha de 605 minutos sin encajar un gol.

Europa Press