Ruanda anuncia que no acogerá a más refugiados provenientes de RDC

El mandatario ruandés ha justificado la medida apelando a las acusaciones congoleñas por su apoyo al grupo armado M23

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha anunciado este lunes ante la Cámara de Diputados del país que Ruanda no acogerá a más refugiados provenientes de República Democrática del Congo (RDC) en respuesta a las acusaciones de Kinsasa sobre un supuesto apoyo ruandés al grupo armado M23.

"Hay un tipo de refugiado que creo que ya no aceptaremos. No podemos seguir acogiendo refugiados, de los que luego se nos responsabiliza de alguna manera, o incluso se nos insulta", ha aseverado Kagame, afirmando que Ruanda no puede "soportar la carga de los refugiados de RDC", según ha informado la emisora RFI.

De esta forma, el presidente ruandés ha instado a "quien piense que es un problema de Ruanda y no del Congo" a sacar a los congoleños que se encuentran en su territorio.

"Los que llegan todos los días, por las acciones de su gobierno e instituciones, que dicen que el Gobierno no está funcionando como es debido, ese sigue sin ser mi problema. Y si es mi problema, es el tuyo también, como comunidad internacional, les estoy hablando, es tanto tu problema como el mío", ha remachado.

El Ejecutivo de Ruanda ha negado en reiteradas ocasiones su supuesto apoyo a los rebeldes, a pesar de que expertos de Naciones Unidas afirmaron en un reciente informe que las autoridades ruandesas mantienen una "intervención directa" en la vecina RDC.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ruanda acogía en su territorio a finales de noviembre a más de 76.000 congoleños, algunos desde hace más de veinte años, mientras que los medios locales consultados por la citada emisora hablan de más de 2.000 recién llegados en los últimos dos meses.

