Rusia advierte de que la entrada de Ucrania en la OTAN derivaría en la Tercera Guerra Mundial

El vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Venediktov, ha alertado de que la entrada de Ucrania en la OTAN derivaría en la Tercera Guerra Mundial y ha recalcado que los estados miembro de la Alianza "entienden la naturaleza suicida de este paso".

"Kiev es muy consciente de que este paso implicaría pasar a la Tercera Guerra Mundial. Aparentemente, buscan generar un ruido informativo y llamar la atención sobre sí mismos", ha dicho Venediktov en una entrevista concedida a la agencia rusa de noticias TASS.

"Dado que muchos miembros del régimen de Kiev están al margen de la realidad, no me sorprendería que alguno esperara que el país fuera admitido en la OTAN", ha señalado, antes de agregar que Moscú "es consciente" de que "pese a las afirmaciones sobre su no implicación en los sucesos en Ucrania, las acciones de los occidentales muestran que son parte del conflicto".

Así, ha resaltado que la entrada de Ucrania en la OTAN "daría automáticamente un nuevo matiz a la implicación de Occidente (en la guerra), dado que el artículo 5 entraría en aplicación", en referencia a la cláusula sobre la defensa colectiva en caso de ataque militar contra uno de los miembros de la Alianza.

Venediktov ha hecho hincapié en que, si bien algunos países europeos han apoyado la iniciativa de Kiev, "las potencias más serias e incluso Bruselas han reaccionado a esta iniciativa sin entusiasmo e inmediatamente emitieron el bloque estándar de argumentos sobre el incumplimiento de los estándares del bloque y la existencia de disputas territoriales". "En cualquier caso, la posición de Rusia sigue sin cambios. El acceso de Ucrania a la OTAN o a cualquier otra alianza formada bajo los auspicios de Estados Unidos es inaceptable", ha remachado.

Europa Press