Schnabel, del bce, ve un margen de maniobra limitado para menores subidas de tasas

LONDRES, 24 nov (Reuters) - Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Administración del Banco Central Europeo, se opuso el jueves a los llamamientos de muchos de sus colegas para que el BCE reduzca la magnitud de las alzas de los tasas de interés.

"Los datos recibidos hasta ahora sugieren que el margen para ralentizar el ritmo de los ajustes de las tasas de interés sigue siendo limitado, pese a que nos acercamos a las estimaciones de la tasa 'neutral'", dijo.

"El extraordinario grado de incertidumbre que rodea a estas estimaciones implica que no pueden servir como criterio para informar del ritmo adecuado de los ajustes de las tasas de interés. En cambio, la política monetaria debe seguir dependiendo de los datos", dijo en un discurso.

Las expectativas de una senda de tasas de interés más baja están actuando incluso en contra del BCE, alejando la postura de política monetaria real de la necesaria para devolver la inflación al objetivo, agregó. (Reporting By Suban Abdulla and David Milliken; Writing by Francesco Canepa in Frankfurt; Editado en español por Juana Casas)

