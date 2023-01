Schwartzman se reencuentra con la victoria ante el ucraniano Krutykh

El mejor tenista argentino, Diego Schwartzman, se reencontró el martes con la victoria ante el ucraniano Oleksii Krutykh en la primera ronda del Abierto de Australia, en la que se sobrepuso a una lesión que mantuvo en vilo su participación.

Después de un largo partido de casi cuatro horas, que estuvo otras cuatro interrumpido debido al calor extremo en Melbourne, el "Peque" Schwartzman, con un vendaje en la pierna derecha, se llevó la victoria por 6-4, 6-7 (6/8), 6-3, 7-6 (7/5).

El argentino acumulaba ocho derrotas consecutivas desde el Abierto de Estados Unidos en agosto y había caído por primera vez en cinco años de los primeros 20 puestos de la ATP.

Además, el miércoles pasado sufrió una distensión durante un torneo preparatorio en Australia y el domingo reconoció que todavía no sabía si este martes podría jugar.

"La preparación no fue la mejor. No pude entrenar con otros jugadores y recién ayer hice algunos puntos con uno de los chicos de 'sparring' que te ofrece el torneo. Era un poco incógnita y por suerte salió bien", dijo a la AFP.

Con medicación para sentir menos dolor, Schwartzman saltó a la cancha con voluntad de limitar los esfuerzos y desde el centro de la pista hacer correr al rival, de ranking muy inferior y procedente de las rondas previas.

"El jugador que enfrenté no provocaba rallies muy largos y eso me ayudaba un poco a no tener que correr tantas veces para evitar sentir dolor. De esa manera se hacían los puntos más cortos y me favorecía", indicó.

Rápidamente se puso con ventaja, rompiendo el servicio del ucraniano en el primer juego, y a los 45 minutos ya se había adjudicado el primer set.

En el segundo sufrió más. Primero tuvo que neutralizar un quiebre del portentoso joven ucraniano y, ya en el tie-break, desperdició una ventaja de 5-0 para acabar perdiendo la manga.

Reaccionó en la tercera manga en la que pareció más entero físicamente que su rival, poco acostumbrado a los partidos de cinco sets. Y en el set definitivo, después de la interrupción por el calor, supo imponerse en los momentos clave.

En la próxima ronda, el 23º sembrado se enfrentará al estadounidense J.J. Wolf, número 67 del ranking, que ganó al australiano Jordan Thompson por 6-3, 3-6, 6-4, 7-5.

Dbh/mar

AFP