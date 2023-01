Sergio Busquets: "Queremos que la gente se acostumbre a ganar títulos"

El centrocampista del FC Barcelona Sergio Busquets ha asegurado que ganar la Supercopa de España este domingo ante el Real Madrid sería "una motivación extra" y una confirmación de que van "en la dirección correcta", además de manifestar su deseo de que la plantilla azulgrana "se acostumbre" a volver a conquistar títulos.

"Venimos de un tiempo en el que no hemos conseguido títulos, el último fue la Copa del Rey en La Cartuja. Desde entonces ha habido muchos cambios en el club, jugadores que han venido nuevos, gente que ha subido... Sería una motivación extra para seguir haciendo bien las cosas y para saber que vamos en la dirección correcta. Queremos seguir ganando y que la gente se acostumbre, que es lo que merece el club", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que la ambición y las ganas las traen "de serie". "Para jugar en un equipo de un equipo de un nivel tan alto como el FC Barcelona ya las llevamos. Estamos a 90 minutos de poder ganar un título y eso lo debemos pensar individualmente. Ha llegado el momento y estamos preparados", indicó. "Deberíamos tener los dos equipos mucha hambre. Somos jugadores de élite y estamos aquí para ganar partidos, finales y títulos. Influyen muchas cosas y queremos tenerlo todo controlado. Ojalá podamos ser superiores y llevarnos la final", prosiguió.

"Más allá de ganarle al Real Madrid, que hace especial ilusión y es un gran equipo, nos tenemos que centrar en nosotros y valorar llegar a una final y poder ganarla. Poder conseguir un título después de mucho tiempo sin lograrlo, después de muchos cambios, de jugadores y entrenador nuevo... Esperemos que le sirva a todos para coger experiencia e impulso para poder seguir ganando", continuó.

En caso de conseguir el título, el centrocampista azulgrana levantaría su primer trofeo como capitán del equipo. "Es una motivación más, pero hay que ir paso a paso. Tenemos que hacer lo que sabemos y ser mejores. Ojalá pueda ser mi primer título como capitán y poder alzar el trofeo", expuso.

Sobre el duelo ante el cuadro madridista, recordó que habrá momentos en los que será importante "lo psicológico". "Son muchos factores los que influyen; tenemos que estar muy metidos en el partido, hablando mucho, muy motivados, porque el Real Madrid en cualquier jugada te puede crear peligro. Ojalá podamos tener todos los aspectos controlados y ser un equipo fuerte, porque creo que estamos en el buen camino", señaló.

"El Real Madrid, aparte de las individualidades que tiene, es un equipo que aprovecha mucho el juego aéreo y las contras. Son capaces de, sin dominar el partido, dominar las dos áreas, que es lo que importa en el fútbol. Ellos tienen jugadores para ello", continuó.

También aseguró que el Real Betis y el Real Madrid "son equipos muy diferentes" y que no espera el mismo tipo de partido. "El Betis juega con un estilo y un sistema de juego diferentes. Ante el Real Madrid tenemos que estar muy atentos para que no salgan a la contra, donde son muy peligrosos, y ser contundentes en las áreas. El Madrid no es un equipo que necesite dominar mucho, a veces se deja dominar y crear ocasiones", apuntó, explicando que ganar sufriendo "es un paso más del crecimiento de este equipo".

Por último, Busquets aseguró que todavía no ha "decidido" qué hará en el futuro ni si abandonará el Barça a final de temporada. "Lo importante es el presente y estoy concentrado en la final", dijo. "Todavía no lo he decidido ni hay ninguna novedad, pero tampoco lo hubiese dicho en una rueda de prensa. Cuando llegue el momento ya se verá. No me preguntéis más porque no lo voy a decir. Siempre antepongo las cosas del equipo a mis decisiones personales", subrayó.

"No me gusta hablar del legado que pueda dejar. Siempre he intentado hacer lo mejor para el equipo y para los compañeros, intentar ayudar, que todos brillaran y que les llegara el balón en las mejores circunstancias", concluyó.

Europa Press