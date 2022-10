Sergio González: "No creo que la eliminación de Champions pase factura al Atlético, se levantan de todo"

"Está en nosotros que la torta fuerte de Vallecas quede en una anécdota"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, lamentó este viernes las "desconexiones importantes" de su equipo, como la "torta fuerte" en la derrota en Vallecas, la cual espera que quede "en una anécdota" ante el Atlético de Madrid este sábado, en un duelo en el que no cree que la eliminación europea del conjunto rojiblanco le "pase factura", porque "se levantan de todo".

"No acabamos la semana como queríamos, estábamos haciendo bien las cosas, pero lo del otro día en Vallecas fue una torta fuerte, con sensación de impotencia. En nosotros está que quede como una anécdota y una excepción en el partido de mañana. Pero ya hemos liberado la cabeza, tenemos una nueva oportunidad este fin de semana. Una victoria en casa sería un bonito colofón pata el último partido en casa antes del Mundial", comentó González en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético.

El técnico del Cádiz recordó la "mala tarde de todos" en Vallecas ante el Rayo, con una dura derrota (5-1) ya "hablada y analizada" por la plantilla. "Ahora tenemos que mirar para delante. Tenemos que focalizar todo en el Atlético de Madrid", instó.

"Cuando desconectamos, desconectamos mucho. Tenemos desconexiones importantes cuando recibimos algo que no esperamos o entendemos. Estamos trabajando en ello. Esperamos que lo de Vallecas sea el borrón de nuestra travesía", deseó.

Así, pidió "no perder la valentía" ante los rojiblancos. "Este equipo en fase defensiva tiene que ser fuerte y compacto, y en fase ofensiva tenemos que ser alegres. Estamos con muchas ganas e ilusión de recuperar el formato de los últimos partidos en casa. Sabiendo que el Atlético tiene muchas fortalezas, intentaremos competir bien", apuntó sobre los rojiblancos.

"Tienen una identidad muy clara después de muchos años con e mismo entrenador sacando un rendimiento brutal. Nosotros ejecutaremos un plan en el que tengan que correr para detrás y se sientan incómodos. Una de as claves será que no se nos adelanten en el marcador, es una consigna muy importante, porque ellos aumentan exponencialmente su fútbol", añadió, antes de advertir de las más que probables rotaciones en los madrileños, tras el "desgaste" en Champions, aunque posee una plantilla de "alto nivel competitivo, con un fondo de armario muy interesante".

El Cádiz se encontrará un Atlético que se quedó sin opciones de avanzar a los octavos de final de la Champions tras el empatar de manera estrepitosa ante el Bayer Leverkusen. No obstante, Sergio González no cree que esto "les vaya a pasar factura", ya que "es un equipo que se levanta de todo, son muy competitivos". "Si hay algún entrenador que le puede dar la vuelta es el 'Cholo'. Son animales competitivos, veremos un Atleti fuerte, habrán aparcado lo del otro día", agregó.

"Se encontrarán un Cádiz competitivo y fuerte, con las ideas muy claras y los conceptos muy claros. Los últimos seis partidos han sido más buenos que malos, la afición estará cómoda con este equipo y le dará esta oportunidad para apoyarle", analizó sobre el "plan" de los andaluces para "cambiar los empates -encadenó cuatro empates antes de la derrota en Vallecas- por victorias" y "enganchar" a la afición de nuevo.

Así, González recordó que "los puntos son muy importantes" en el fútbol profesional. "Si juego mal y me llevo los puntos, no me importa, es competición, el fútbol romántico es para el fútbol base", reflexionó, antes de lamentar que el "rescate" del fútbol en Valladolid les haya "pasado factura" después.

Finalmente, el técnico confirmó las bajas de Joseba Zaldua, por lesión, y de los sancionados Iza Carcelen y Rubén Alcaraz. Sin embargo, celebró la vuelta a la lista de Iván Alejo, Momo Mbaye y David Gil.

