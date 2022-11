Simeone: "Somos una familia y es el momento de estar todos juntos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que superado "el luto" de la eliminación de competiciones europeas deben "asumir y ver la realidad" para centrarse en LaLiga Santander, en la que este domingo reciben al RCD Espanyol, y ha explicado que como "familia" que son, es "el momento de estar todos juntos".

"Esto es como una familia; en la familia solemos tener durante el a√Īo diferencias con un primo, peleas con tu mujer, cambios de opini√≥n con tus hermanos... pero cuando hay un problema hay una reuni√≥n y se juntan todos. Hablando y sinti√©ndonos cerca se explica por qu√© se llama familia, y nosotros lo somos. Como somos una familia, es el momento de estar todos juntos", declar√≥ en rueda de prensa.

Sobre la debacle continental, aseguró que es "el primer responsable" de lo sucedido, y que ahora le corresponde "llevar la parte emocional al mejor lugar". "Debo exigirme más -a la afición-, darle más, porque nunca fui de pedir absolutamente nada. Entiendo, con mi forma de vivir, y con que hay que dar más, todo el grupo, porque la gente quiere ganar, ver un espectáculo. Nosotros tenemos que dar para que esto suceda", expuso.

"Hemos tenido el luto del d√≠a posterior, porque si a uno no le duelen las cosas, no est√° bien. Uno tiene que estar mal cuando las cosas no salen. Pero la vida contin√ļa y vuelve a salir el sol por la ma√Īana, y espero que ma√Īana tengamos un buen d√≠a", dijo, antes de hablar del partido ante el Oporto. "No fuimos nosotros. Desde el arranque del partido no pudimos representar el partido que quer√≠amos y la jerarqu√≠a que tiene este equipo. Pas√≥, hay que asumirlo y ver la realidad, e ir, m√°s que nunca, partido a partido", continu√≥.

Por otra parte, respecto al Espanyol, afirm√≥ que es un equipo "que compite bien" y record√≥ que "sus √ļltimos resultados fueron cortos". "Tiene un gran entrenador que gestiona muy bien los equipos, lo hizo muy bien en su etapa en Granada, y est√° buscando su mejor versi√≥n en el Espanyol. Es un equipo que va a jugar segunda pelota, que va a jugar casi seguro 5-3-2, invit√°ndonos a tener errores y a ponernos nerviosos y tener ansiedad, que los minutos corran. Nosotros tendremos que entender todo esto para hacer el partido que queremos hacer", indic√≥.

Además, confirmó que tanto Marcos Llorente como el francés Thomas Lemar estarán disponibles el domingo para "echar una mano" al equipo, mientras que Koke todavía no. "Ellos convivieron una temporada fantástica, cuando todos me criticaban porque Koke jugaba de mediocentro, que no me olvido. Logramos convivir con esa situación y ganar LaLiga, con Koke de mediocentro", rememoró.

"Koke es muy importante para el equipo, lo mismo que Lemar, porque tienen juego diferente a los otros centrocampistas. Marcos es tambi√©n un centrocampista delantero; el a√Īo que ganamos LaLiga hizo su mejor temporada y es un jugador importante para el equipo", a√Īadi√≥.

Tampoco dudó que sus futbolistas estén centrados en LaLiga Santander a pesar de la cercanía del Mundial. "Si fuera futbolista, no tengo dudas de que si estuviese a pocos días de empezar el Mundial tendría una grandísima ilusión, porque es lo mejor que le puede pasar a un futbolista. Pero en el momento en el que me estuviese vistiendo para jugar con mi equipo, no recordaría en cada acción del partido que tengo un Mundial por delante; uno cuando juega, juega para ganar, cuando compite se olvida. Tenemos mucha gente competitiva que quiere representar esto con hechos, no con palabras", subrayó.

Sin embargo, no quiso opinar sobre la posibilidad de que su preparador f√≠sico, el 'Profe' Ortega, vaya a la cita mundialista con Uruguay. "Nunca opin√© en p√ļblico del tema del 'Profe' y seguramente √©l y el club, cuando llegue su debido momento, informar√°n todo lo que pasa y la realidad que va a vivir", apunt√≥.

Europa Press