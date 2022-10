Snap hace saltar las alarmas en el sector de las redes sociales

21 oct (Reuters) - Las acciones de Snap Inc se hundían casi un 30% en la apertura del viernes, después de que la previsión de ingresos sin cambios de la empresa apuntó a más dificultades en el futuro para un sector de redes sociales muy dependiente de la publicidad digital.

Alphabet Inc, matriz de YouTube, Meta Platform Inc y Pinterest Inc caían entre un 2% y un 7%. Twitter Inc se desplomaba un 5%, también arrastrado por la preocupación por las revisiones de seguridad de la OPA del multimillonario Elon Musk.

Los analistas se apresuraron a recortar el precio objetivo para la acción de Snap. Morgan Stanley la puso en un mínimo de 7 dólares, bajo los 7,74 dólares a los que cotizaba.

El espacio publicitario digital ha sufrido porque las marcas han recortado los presupuestos de marketing y publicidad en respuesta a la menor demanda de los consumidores. La advertencia de Snap exacerbó los temores.

En lo que va del año, las empresas de publicidad digital han perdido en conjunto alrededor de 1 billón de dólares en valor, golpeadas por la intensa competencia de TikTok y los desafíos de los cambios de privacidad en la plataforma iOS de Apple, que permite a los usuarios optar porque se no rastreen sus datos.

Snap reportó el jueves su crecimiento de ingresos más lento como compañía pública para el último trimestre, y pronosticó que no habrá aumento en los últimos tres meses del año.

Dificultades

Snap, que vende anuncios a través de vídeos y una gama de filtros, es vista como una "plataforma experimental" por muchos anunciantes, que tienden a trasladar rápidamente sus menguantes dólares a plataformas establecidas más grandes.

"En una macroeconomía difícil se sigue viendo como los compradores de anuncios priorizan las plataformas más grandes y principales, es decir, Google y Meta", dijo el analista de Bernstein Mark Shmulik.

Las acciones de Snap han perdido cerca del 77% de su valor en lo que va de año, mientras que Alphabet, Meta y Pinterest han perdido entre el 30% y el 60%. Twitter, sin embargo, ha ganado un 21% por la perspectiva de que el multimillonario Musk compre la compañía.

(Por Akash Sriram y Nivedita Balu en Bengaluru Editado en español por Juana Casas)

Reuters