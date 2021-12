Sondeo: Jóvenes de EEUU están motivados para el cambio

Vincent Palma, fontanero e instalador de gas del sindicato local #1, protesta contra activistas climáticos de la coalición #GasFreeNYC, que celebraban una protesta y una conferencia de prensa en el City Hall Park, el 15 de diciembre de 2021, en Nueva York. Estadounidenses millennials y de la Generación Z se muestran más optimistas de cara al futuro y sobre su capacidad de crear cambios que sus mayores, según un nuevo sondeo de MTV y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. (AP Foto/Brittainy Newman)