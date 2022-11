Sunak reconoce estar "decepcionado" con la participación del exministro británico de Salud en un 'reality show'

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha lamentado la decisión del exministro de Salud Matt Hancock en el programa 'I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!', un 'reality show' de supervivencia donde participará junto a otros famosos.

"Creo que la política es una profesión noble (...) pero corresponde a los políticos ganarse el respeto y la confianza de la gente", ha manifestado Sunak respecto a la nueva aventura de Hancock, recoge la cadena Sky News.

Para el 'premier' británico, el exministro de Salud debería "trabajar duro por sus electores", con lo que ha reconocido que le "decepcionó mucho" la decisión del que fuera compañero de partido hasta principios de noviembre, cuando el Partido Conservador le suspendió como diputado.

El Partido Conservador consideró entonces que la decisión del exministro de Salud, figura clave del Gobierno durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19, era "lo suficientemente seria" como para proceder a esta suspensión, en virtud de la cual Hancock ya no representará a su circunscripción de Westminster.

Hancock dimitió como ministro de Sanidad en junio de 2021 después de que saliese a la luz que había incumplido las restricciones durante la pandemia para juntarse con otra mujer con la que supuestamente mantenía una relación extramatrimonial.

