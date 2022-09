Suspendido 18 meses por dopaje el futbolista hondureño Wisdom Quaye

La FIFA anunció este martes la suspensión "durante 18 meses" del futbolista Wisdom Quaye "por infringir las normas antidopaje", según un comunicado del organismo.

"El señor Quaye, futbolista hondureño de 24 años, dio positivo por clostebol al término de un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 disputado el pasado 2 de febrero", informó el organismo rector del fútbol mundial.

En aquel partido, una derrota de Honduras en Estados Unidos ante la selección local por 3-0, el lateral derecho del Real España jugó todo el partido y recibió una tarjeta amarilla.

"El clostebol es una sustancia no específica, incluida en la categoría S1 de la Lista de Prohibiciones 2022 de la AMA (anabolizantes) y que, por tanto, también está prohibida por el Reglamento Antidopaje de la FIFA", explica el texto de la federación internacional.

"La sanción se produce después de que el jugador admitiera la infracción y la posterior conclusión de un acuerdo para la resolución del caso entre el propio jugador, la FIFA y la AMA, por lo que es firme y vinculante", añade la FIFA.

Al haberse deducido de los dieciocho meses la suspensión provisional cumplida ya por Quaye, el futbolista no podrá ejercer su actividad hasta el 1 de agosto de 2023.

El defensor hondureño reaccionó en un Twitter reconociendo que usó una crema en una herida "por ignorancia".

"Resulta que ahora soy drogadicto", ironizó Cuaye. "Cuando en mi ignorancia lo único malo que hice fue aplicarme una pomada para sicatrizar (sic) una herida. Dios sabe porque pasan las cosas y todo lo dejo en sus manos", argumentó.

"Me considero un guerrero, luchador, que no se arruga ante nada, y a la vez muy perseverante. Esto no me hará flaquear ni dudar de mi capacidad. Me toca masticar y tragar pero el tiempo no se detiene y voy a volver más fuerte y Más inteligente. Esto que me pasa no se lo deseo a nadie", subrayó.

Por su parte, el presidente del Real España, Elías Burbara, también posteó en Twitter: "todo nuestro apoyo para Wisdom, en el equipo nadie se ha dopado".

