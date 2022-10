Tabloide británico daily star declara victoria de su lechuga tras renuncia de liz truss

LONDRES, 20 oct (Reuters) - Al son del himno nacional de Reino Unido, un periódico británico declaró el jueves la victoria de una lechuga en su carrera por ver si duraba más que Liz Truss en el cargo de primera ministra.

El tabloide Daily Star publicó una transmisión en vivo que mostró a la lechuga tipo iceberg sin refrigerar junto a una foto de Truss, preguntando a los lectores: "¿Qué lechuga húmeda durará más?".

Luego amplió el cuadro, agregándole una peluca, una cara y manos, junto a dos banderas británicas, una empanada en un plato y una taza roja con la leyenda "Keep calm and carry on" ("Mantengan la calma y sigan adelante"), un eslogan utilizado para elevar la moral en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

Más de 12.000 usuarios de Twitter miraban la transmisión cuando Truss anunció su renuncia frente a la residencia del primer ministro en Downing Street.

Momentos después, cuando el número de espectadores llegó a 21.000, sonó "God save the king" cuando una mano se estiró sobre la mesa y colocó la foto de Truss en su parte posterior y apareció el título "La lechuga sobrevivió a Liz Truss".

La broma se hizo eco de un comentario realizado en el otro extremo del espectro periodístico británico. En una columna publicada la semana pasada titulada "La dama iceberg", la revista The Economist describió a Truss como alguien que tiene "la vida útil de una lechuga".

El modelo político a seguir de Truss, la primera ministra Margaret Thatcher de los años 80, era ampliamente conocida como la Dama de Hierro.

Nombrada el 6 de septiembre, Truss sucumbió a la creciente presión después de verse obligada a despedir a su ministro de Finanzas y aliado político más cercano, Kwasi Kwarteng, tras la presentación de un paquete económico que fue recibido de forma desastrosa y conmocionó a los mercados financieros.

(Reporte de John Stonestreet; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters