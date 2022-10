Taylor swift lanza su nuevo álbum 'midnights'

21 oct (Reuters) - La superestrella de la música estadounidense Taylor Swift lanzó el viernes su décimo álbum de estudio, "Midnights", así como temas adicionales realizados durante el proceso de elaboración del disco.

La cantante y compositora de 32 años describió el disco de 13 canciones "como un collage de intensidad, altibajos y flujos".

"La vida puede ser oscura, estrellada, nublada, aterradora, electrizante, caliente, fría, romántica o solitaria. Al igual que Midnights", sostuvo en su cuenta de Instagram.

El primer tema es "Lavender Haze", un término que Swift dijo que escuchó por primera vez mientras veía la serie de televisión "Mad Men" sobre estar enamorada, mientras que describió el primer sencillo del álbum, "Anti-Hero", como una de sus canciones favoritas que ha escrito, y que bucea en sus inseguridades.

Por su parte, "Snow On The Beach" cuenta con la participación de la cantante Lana Del Rey, a la que Swift dijo admirar desde hace tiempo.

La cantante de "Shake It Off" y "Bad Blood" también dijo que, aunque "Midnights" es un álbum conceptual completo "de las intensidades de esa hora desconcertante y loca", le encanta compartir su proceso creativo con los fans y ha dejado canciones adicionales que no llegaron al disco.

Swift, ganadora de 11 premios Grammy, ha encabezado las listas de éxitos con sus últimos álbumes, incluidos los dos que lanzó por sorpresa durante la pandemia del COVID-19, "Folklore" y "Evermore". (Reporte de Sarah Mills; Información adicional de Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Vicente Valdivia)

Reuters