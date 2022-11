Todos los jugadores de argentina tienen un nivel similar, dice scaloni

29 nov (Reuters) - El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha declarado que confía plenamente en los 26 futbolistas que conforman su plantel en el Mundial, independientemente de quiénes sean sus titulares, y que los cambios que realiza tienen más que ver con el rival que con la calidad de sus jugadores.

Scaloni modificó su equipo titular tras la sorprendente derrota ante Arabia Saudita en su debut y, aunque luego ganó 2-0 a México, los medios locales han cuestionado la decisión de prescindir del mediocampista de la Juventus Leandro Paredes.

"Leandro siempre estuvo con nosotros y la consideración es máxima, lo queremos un montón. Siempre ha estado implicado, que no juegue por algunos momentos no significa que no confiemos en él", dijo Scaloni a reporteros el martes.

"En el momento que dijimos que son 26, dijimos que puede jugar cualquiera y el nivel de todos es muy parejo. Si juega uno tiene que salir otro y así con todos, siempre con lo mejor para el equipo", agregó.

Scaloni aún no ha decidido su alineación para el partido del miércoles contra Polonia, en el que buscarán pasar a la fase eliminatoria en el primer lugar del Grupo C.

"Esperamos un partido difícil, Polonia es un equipo que por momentos se cierra muy bien en el área y también te genera situaciones. Hay que ver quién juega," dijo el estratega de 44 años.

"Nuestra idea está bastante clara, intentaremos defender la pelota parada con mucha concentración", apuntó.

Argentina se ubica en el segundo lugar del Grupo B con tres puntos, uno menos que Polonia. Arabia Saudita con tres unidades y México con una completan el sector. (Reporte de Janina Nuno Rios en Ciudad de México. Editado por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters