Ucrania protestará por bufanda de orban que muestra parte de ucrania como territorio húngaro

KIEV/BUDAPEST, 22 nov (Reuters) - Ucrania convocará al embajador de Hungría para protestar por el hecho de que el primer ministro Viktor Orban acudiera a un partido de fútbol con una bufanda en la que se representaba parte del territorio ucraniano como húngaro, según informó el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano.

Los medios ucranianos mostraron imágenes de Orban reuniéndose con un futbolista húngaro que llevaba una bufanda que, según el medio Ukrainska Pravda, representaba un mapa de la "Gran Hungría" que incluía territorios que ahora forman parte de los estados vecinos de Austria, Eslovaquia, Rumania, Croacia, Serbia y Ucrania.

"La promoción de ideas revisionistas en Hungría no contribuye al desarrollo de las relaciones ucraniano-húngaras y no cumple con los principios de la política europea", escribió en Facebook el portavoz del ministerio ucraniano, Oleg Nikolenko.

Según indicó, Kiev quería una disculpa y una refutación de cualquier reclamación húngara de territorio ucraniano.

En una publicación en Facebook el martes, Orban no abordó de forma directa la controversia sobre la bufanda.

"El fútbol no es política. No hay que leer cosas que no existen", escribió. "¡La selección nacional húngara pertenece a todos los húngaros, vivan donde vivan!".

Los dos países se han enfrentado en repetidas ocasiones en los últimos años por lo que Budapest califica como freno al derecho de los húngaros étnicos que viven en Ucrania a usar su lengua materna, especialmente en la educación, después de que Kiev aprobó una ley en 2017 que restringía el uso de las lenguas minoritarias en las escuelas. (Reporte de Pavel Polityuk y Anita Komuves; editado en español por Carlos Serrano)

