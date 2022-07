Un proyecto utiliza la radio para educar a jóvenes de comunidades rurales remotas de Honduras

Manos Unidas Valencia impulsa un proyecto de educación por radio para jóvenes de comunidades rurales remotas de Honduras a través de la Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES), que ha solicitado ayuda para fortalecer el programa 'Maestro en casa'.

Este programa se realiza a través del Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) y consiste en formación principalmente a distancia, por radio, y una pequeña parte presencial.

Al estudiante se le facilitan los libros y un plan de estudio, que consiste en una programación diaria apoyada por tutorías emitidas por radio y acompañamiento cada 15 días en las aldeas. 'Maestro en casa' busca no solo la formación académica y en valores, sino también una mayor implicación de niños y jóvenes en el desarrollo rural aunque estén en zonas remotas.

Sin embargo, muchos jóvenes desconocen el programa, no pueden sufragar el coste de los libros, no tienen radio, no les llega la señal o no pueden matricularse. Este proyecto apoyado por la ONG pretende reforzarlo, darle continuidad y mejorar la calidad, así como que llegue a más jóvenes de más aldeas, explica el Arzobispado de Valencia.

El programa comprende talleres de formación impartidos por estudiantes universitarios de ACOES, enfocados a la sensibilización del derecho a la educación y el refuerzo académico en materias fundamentales como matemáticas, español, inglés e informática, con visitas semanales a sus comunidades.

También incluye talleres de formación y actualización académica a docentes y profesores rurales, la implementación de un centro de capacitación juvenil en El Rifle para la formación en talleres vocacionales y apoyo a los jóvenes rurales que estudian Bachillerato a distancia.

Comprende además el fortalecimiento de los centros ACOES de Los Patios, Buena Vista y Santa Elena, donde se llevan a cabo los programas psicopedagógicos para los indígenas lencas. Otro de los objetivos es fortalecer el proyecto a jóvenes de Bachillerato como agentes promotores del desarrollo educativo en sus comunidades.

El programa incluye la sensibilización de las familias, con charlas y talleres presenciales en sus comunidades para que aprecien el valor de la formación de sus hijos en los 36 municipios y diez departamentos donde se desarrolla.

Respecto al coste, Manos Unidas aporta fondos para personal, materiales, equipos, formación y talleres profesionales en un 29%, mientras el socio local destina el 71% en conceptos de personal, funcionamiento, viajes y dietas. El importe total es de 65.995 euros y el responsable del proyecto es el sacerdote Álvaro Ramos.

En Honduras viven 9,4 millones de habitantes, casi un 66% en la pobreza y uno de cada cinco de zonas rurales en pobreza extrema (menos de dos dólares al día). Tiene la tasa más alta de jóvenes que ni estudian ni trabajan, situación muy preocupante teniendo en cuenta que el 68% de la población es menor de 30 años. El acceso a las escuelas de Secundaria y Bachillerato es muy difícil porque se encuentran a gran distancia: ocho horas de camino entre la ida y la vuelta.

A todo ello se suma que en las familias no hay cultura del estudio y que muchos son forzados a trabajar desde que tienen apenas cinco años, a tiempo completo en determinadas épocas del año (corta de café) o parcial después de la escuela. En el caso de las niñas, los padres consideran que su futuro es encontrar marido a partir de los 14 años.