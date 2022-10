Wall street cae tras datos del consumidor que avivan preocupación por la inflación

(Actualiza con cierre de mercado)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 14 oct (Reuters) -

Wall Street cayó el viernes, ya que el empeoramiento de las expectativas de inflación mantuvo intacta la expectativa de que la ruta agresiva de alzas de tasas de la Reserva Federal podría desencadenar una recesión, mientras los inversores examinan la primera serie de resultados trimestrales de empresas.

En la última sesión de una semana volátil, las acciones abrieron al alza y luego revirtieron el rumbo luego de que los datos de la Universidad de Michigan mostraran que la confianza del

Consumidor

mejoró en octubre.

No obstante, las expectativas de inflación se complicaron a medida que suben los precios de la gasolina. Los datos de ventas minoristas también evidenciaron una resiliencia entre los consumidores.

"Miramos los datos de la Universidad de Michigan para decir que tal vez veremos que esas expectativas de inflación aumentan, y la Fed realmente quiere adelantarse a este punto, entiende que la política monetaria no opera mecánicamente, sino más psicológicamente a través de las previsiones", Brian Jacobsen, estratega senior de inversiones de Allspring Global Investments en Menomonee Falls, Wisconsin.

El jueves, la lectura de los precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos mostró que la inflación se mantuvo obstinadamente alta.

Las autoridades de la Fed han estado en gran parte sincronizadas al comentar sobre la necesidad de aumentar las tasas. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, dijo

en una entrevista con Reuters que

los datos recientes del IPC justifican una "distribución anticipada" continua a través de alzas de tasas de tres cuartos de punto porcentual.

Según datos preliminares, el índice S&P 500 perdió 84,18 puntos, o un 2,29%, para cerrar en 3.585,73 puntos; mientras que el Nasdaq Composite cedió 325,82 puntos, o 3,06%, a 10.323,33 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 368,69 puntos, o un 1,23%, a 29.670,03 unidades.

La temporada de ganancias corporativas comenzó a cobrar fuerza y ayudó a impulsar el índice bancario como uno de los pocos puntos brillantes de la sesión, luego de

los resultados trimestrales

de JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc y Wells Fargo & Co. (Reporte de Chuck Mikolajczak. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters