Wall street retrocede por la caída de las ganancias de los grandes bancos

Por Shreyashi Sanyal y Ankika Biswas

14 oct (Reuters) - Las acciones estadounidenses caían el viernes, ya que la temporada de resultados corporativos comenzó con un desplome de las ganancias de los grandes bancos, y los principales índices revirtieron rápidamente un rebote inicial después de que Rusia señaló el fin de su movilización militar.

* A las 1500 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 32,96 puntos, o un 0,12%, a 29.995,19 unidades; el índice S&P 500 cedía 47,10 puntos, o un 1,28%, a 3.622,81 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 181,89 puntos, o un 1,74%, a 10.460,93 unidades.

* JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co. informaron de una caída de sus ganancias netas debido a que la agitación de los mercados perjudicó la actividad de la banca de inversión y los prestamistas reservaron más fondos para cubrir los impagos de los préstamos.

* No obstante, JPMorgan superó las expectativas del mercado en cuanto a ganancias y, junto con UnitedHealth Group Inc. , que elevó su pronóstico de ganancias anuales, limitaba las caídas del Dow. El banco de inversión avanzaba un 2,87% y UnitedHealth, un 2,95%.

* Los analistas esperan ahora que las ganancias de las empresas del S&P 500 hayan aumentado solo un 3,6% respecto del año anterior, muy por debajo del alza del 11,1% prevista a principios de julio, según datos de Refinitiv.

* Los participantes del mercado están siguiendo de cerca la temporada de resultados en busca de cualquier impacto en las ganancias corporativas de los precios más altos y las agresivas alzas de tasas de tasas de la Reserva Federal.

* Mientras tanto, la tensión en torno a la invasión de Ucrania disminuyeron un poco después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que la "movilización parcial" anunciada el mes pasado terminaría en dos semanas.

* El índice del sector energético cedía un 2%, al hilo del desplome de los precios del crudo.

(Reporte de Bansari Mayur Kamdar, Ankika Biswas y Shreyashi Sanyal en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters