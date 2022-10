Xavi: "El objetivo es ganar jugando bien, no firmo ganar como sea"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que "no" firmaría ganar este domingo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (16.15 horas) sin jugar bien, además de indicar que el tropiezo ante el Inter en Liga de Campeones no les afectará porque el Clásico es "el partido en el que menos importancia se da al partido anterior".

"No", respondi√≥ en rueda de prensa de manera tajante cuando se le cuestion√≥ si firmar√≠a ganar de cualquier manera. "No es el objetivo, el objetivo es ganar jugando bien: tener la pelota, ser protagonistas, ser agresivos en la presi√≥n, atacar muchas veces... A partir de aqu√≠, la consecuencia es el resultado. La gente es muy resultadista, es normal", a√Īadi√≥.

Además, aseguró que es importante salir "reforzados" del Clásico. "Es un partido vital para nosotros, también para el Madrid, el que gane saldrá líder de este enfrentamiento. Tengo la sensación de que estamos en construcción, lo del otro día es triste y nos da rabia, pero tenemos que ser positivos y creer en el proyecto. Estamos en el buen camino. Las notas son al final de la temporada, aunque la nota en Europa no sea buena", afirmó.

Respecto al 0-4 cosechado la pasada temporada en el Bernab√©u, reconoci√≥ que puede servir "de referencia". "Claro que nos puede servir de referencia para ser valientes, para jugar con personalidad, para tener posesiones altas en campo contrario, que es una de las claves, para tener paciencia... Ellos tambi√©n se sienten muy c√≥modos en bloque mixto o bajo y saliendo a la contra, pero nosotros necesitamos estar en bloque. Tenemos que atacar de manera compacta. Hemos de ser valientes, tener personalidad, y la prueba la tenemos muy clara el a√Īo pasado, sin llegar en el mejor momento. Llegamos en mejor posici√≥n en Liga y lo tenemos que aprovechar", manifest√≥.

"Es el partido en el que menos importancia se da al partido anterior. Est√°s tan pendiente del Cl√°sico que te olvidas de la din√°mica, lo he vivido como jugador. El a√Īo pasado es una prueba evidente, y acab√≥ como acab√≥. No podemos predecir nada", continu√≥.

Tambi√©n asegur√≥ que cambiar√°n "poco" respecto al duelo del a√Īo pasado. "Es un gran rival, competitivo, que saca mucho provecho de sus cualidades. No es c√≥mo parar a Vin√≠cius, sino c√≥mo parar al Madrid", dijo. "No tenemos a Ronald -Araujo-, que hizo un partidazo el a√Īo pasado y par√≥ a Vin√≠cius en el uno contra uno. El que juegue en la derecha tendr√° que estar muy bien y tendr√° que tener ayudas", insisti√≥.

En otro orden de cosas, Xavi restó importancia a las críticas por la situación en 'Champions' del equipo, aunque entiende a la afición. "Cuando hay una decepción de este calibre hay mucha crítica y se duda de todo: del entrenador, de los capitanes, de los fichajes... Intento focalizarme en el trabajo. No sé si es justo o injusto. Empatamos un partido que no debíamos y llegan las críticas. Centrarnos en el trabajo es lo más crucial. No hay que estar pendientes del ruido de fuera", subrayó.

"Sé dónde estoy. Hemos fallado en un día en el que no debíamos fallar. Si algo tengo es empatía, entiendo al aficionado culé, yo también estoy decepcionado y triste. No nos dio para ganar el partido, pero no nos vamos a parar. Vine aquí para revertir la situación y se puede conseguir. El día que no lo vea, me sentaré aquí y lo diré. Veo mimbres en la plantilla. En Europa estamos fallando, pero no en LaLiga. Todavía se puede revertir la situación, soy optimista", prosiguió.

En este sentido, se defini√≥ como "optimista de nacimiento". "Conf√≠o mucho en el trabajo que estamos haciendo, hemos mejorado. A nivel de resultados, la l√°stima es lo del d√≠a del Inter, porque ten√≠amos buenas sensaciones. En LaLiga estamos muy bien, l√≠deres y no hemos perdido ning√ļn partido. S√© que hay mucha presi√≥n, pero soy muy cul√© y no parar√© de insistir en lo que estamos haciendo. El d√≠a que no lo vea, me voy a casa. No ser√© un problema para el Bar√ßa el d√≠a que crea que no soy una soluci√≥n", advirti√≥.

Tampoco encontr√≥ explicaciones al hecho de haber encajado solo un gol en LaLiga Santander y siete en 'Champions'. "Es dif√≠cil de explicar. Hay mucho error individual, aunque hay mucho m√©rito del contrario. Muchas veces es dem√©rito nuestro, tenemos que estar m√°s pendientes de la l√≠nea defensiva. Ma√Īana es una prueba importante para seguir creyendo que estamos bien", afirm√≥, antes de negar que al equipo le falte m√ļsculo. "Se necesita m√°s m√ļsculo pero de este, del cerebro", se√Īal√≥.

Sobre la conversaci√≥n con el presidente Joan Laporta tras el duelo ante el Inter, neg√≥ que se hablase de su continuidad. "Me dio confianza m√°xima, me dijo que quedaba mucha temporada, que se hab√≠a dado la cara en todo momento en Europa. Es un fen√≥meno, est√° positivo. Es una pena lo que pas√≥ el otro d√≠a, pero tambi√©n lo que pas√≥ en Mil√°n y en M√ļnich. Esta 'Champions' est√° siendo cruel con nosotros, pero no hay que salir del camino del trabajo que estamos haciendo. Estamos bien", expuso.

Por √ļltimo, Xavi confes√≥ que le "gusta" jugar contra el Madrid. "Siempre les digo a los futbolistas que me gustar√≠a seguir siendo futbolista para jugar este tipo de partidos. Si quieres ser futbolista, es en este tipo de partidos donde tienes que dar la talla, y como entrenador tambi√©n. Hay que hacer cosas diferentes, salirse del guion... Es espectacular jugar un partido de este calibre, de motivaci√≥n m√°xima. Es una gran oportunidad para salir incluso m√°s l√≠deres", concluy√≥.

Europa Press