Xavi Hernández: "Será difícil hacer un once pero eso es importante"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, insistió en la "ilusión" que ha generado su equipo de cara a la temporada que empieza ya la próxima semana, después de un Joan Gamper de exhibición y goles (6-0) ante el Pumas en el Camp Nou.

"Contentos, con la afición entregada, con esta ilusión que ha generado el equipo, los fichajes. Creo que el equipo ha dejado una buena imagen, ha hecho un buen partido", dijo en declaraciones a los medios del club después del encuentro este domingo.

El técnico azulgrana reconoció que no le gustó que se bajara el ritmo después de los goles iniciales, pero lo entendió porque se trataba de un amistoso. "Hemos empezado con mucha intensidad, muy efectivos y eso ha hecho que se entre en una dinámica más relajado. Es el Gamper, hemos ganado, terminamos la pretemporada con buena dinámica, con juego", afirmó.

"Este es el camino, las sensaciones son buenas. Es lo que tenemos que conseguir los 90 minutos, no bajar la intensidad ni el ritmo. Nos ponemos 3-0 pronto y bajamos, se entiende que es porque es un amistoso, pero no podemos bajar la intensidad en los 90 minutos, por eso necesitamos una plantilla amplia, con jugadores de nivel. No podemos bajar la guardia en ningún momento", añadió.

Xavi no quiso elogiar a ningún jugador en concreto, aunque destacaron Lewandowski y Pedri, y reconoció que es buena noticia el problema que tendrá para hacer el once, ya el próximo sábado ante el Rayo en el estreno de la Liga. "Tengo muchas opciones como entrenador, será difícil hacer un once pero es importante que haya esta competencia y nos hará mejores como grupo", terminó.