Zelenski advierte a Rusia de que sus tropas se verán acorraladas en Jersón

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido a las autoridades rusas de que sus tropas en Jersón, uno de los territorios anexionados por Rusia, se verán acorraladas por las Fuerzas Armadas ucranianas.

Según ha detallado el mandatario ucraniano en una entrevista para 'Corriere della Sera', Rusia aún no controla la región hasta el punto de tener la confianza para retirar sus tropas del lugar, pero ha advertido de que si no lo hacen y Ucrania es exitosa en su contraofensiva, "no tendrán posibilidad de salir".

Zelenski ha hablado abiertamente sobre las posibilidades que Ucrania tiene para retomar de forma efectiva el control de la región, incidiendo en que Kiev no puede pasar por alto el coste de vidas humanas que conlleva la operación.

Según él, la campaña es compleja debido al "precio de las personas", algo en lo que, sin embargo, Moscú no repara. "(Para Rusia) no importa cuántas personas mueran (...) para nosotros es muy importante, no podemos simplemente empujar a la gente a ir allí y morir", ha dicho.

Sin embargo, estas palabras de Zelenski contrastan con el discurso difundido por las autoridades prorrusas de Jersón, que aseguran que Rusia cuenta con el control de la zona y que las contraofensivas ucranianas cada vez son menos frecuentes.

"Hay muchos menos bombardeos de lo habitual o que hace diez días. En general, la situación parece estable", ha dicho el gobernador de Jersón impuesto por Rusia, Vladimir Saldo, según recoge la agencia rusa de noticias TASS.

Europa Press