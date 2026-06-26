El fiscal solicitó la detención de Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella, que será quien decida si la concede.

En principio aparece como poco probable que el juez acepte el pedido, según dijeron a LA NACION fuentes judiciales, que analizaron que no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura del exjefe comunal.

La causa fue sacudida el sábado pasado por la aparición de videos de 2023 de Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con él, imágenes que difundió LA NACION.

El pedido del fiscal Mola se basa en que, tras la difusión de los videos, hay peligro de que Insaurralde se fugue o entorpezca el avance de la investigación, buscando ocultar pruebas o presionar a testigos, según el fiscal.

Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólares

Mola en paralelo pidió además hacer una inspección ocular en la casa del country de San Vicente donde supuestamente fueron filmados los videos de Cirio.

El fiscal quiere comprobar que el vestidor con fajos de dólares que se ve en los videos grabados es efectivamente de esa residencia.

Ni Insaurralde ni su exmujer viven allí, pues ella se separó y se volvió a casar, y el exjefe de Gabinete bonaerense vive en su histórica casa del centro de Banfield.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio, en los tiempos en que eran pareja Fabián Marelli

Además, Mola solicitó peritar celulares, dos tablets y tres pendrives encontrados en el departamento de Cirio, en Ortega y Gasset 1661, piso 18, en Palermo, para determinar si en esos dispositivos están los videos.

Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que fue fotografiado, en 2023, navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.

La foto que subió a Instagram Sofía Clerici, con Insaurralde, en un yate en Marbella

Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof).

Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.

El domingo pasado, a la vez, la Justicia encontró cocaína y armas en el departamento de Palermo donde vive Jésica Cirio con su nueva pareja Nicolás Trombino, según constancias judiciales a las que accedió LA NACION.

Efectivos de la Gendarmería Nacional que realizaron el allanamiento un hicieron un test de orientación en el lugar que dio positivo para cocaína, según datos del expediente en el que se investiga a Insaurralde por lavado de dinero y supuesto enriquecimiento ilícito.