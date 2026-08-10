En el Gobierno admiten que la imagen de Milei no logra un repunte sólido tras el escándalo Adorni y calibran la estrategia electoral

Manuel Adorni ya no es parte del Gobierno, pero las esquirlas por su salida a partir de su crecimiento patrimonial siguen vigentes. Encuestas que llegan a la Casa Rosada muestran que el presidente Javier Milei mantiene su imagen “estable desde hace varios meses”, alrededor de 35 puntos, pero que tampoco dio un fuerte salto pese al intento del Gobierno por retomar la agenda. “El piso es alto, el tema es el techo”, analizan en el oficialismo.

En base a eso, los equipos políticos de Balcarce 50 piensan en la campaña electoral 2027 y trazan escenarios mientras aflora una estrategia de acuerdos más vinculada a la necesidad de eliminar las PASO y garantizar la reelección que a la voluntad misma de La Libertad Avanza (LLA) de tender puentes.

Fuentes que conocen los números que baraja la Casa Rosada valoran que la imagen positiva de Milei nunca perforó los 30 puntos, pero exponen que está clavada alrededor de 35.

En el Gobierno asumen que, tras el impacto por el caso Adorni (que fue intimado), todavía no hubo un quiebre que revirtiera las percepciones y levante con solidez la imagen de Milei. Personas que participan de la vida política libertaria aseguran que la polémica con el exjefe de Gabinete, protegido por casi cuatro meses por los hermanos Javier y Karina Milei, afectó la línea discursiva de un gobierno que prometió austeridad y claridad en la función pública. “Adorni fue un golpe porque significó un desperfilamiento del Gobierno”, refieren. El exfuncionario es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Adorni dejó la función pública en junio y pasó a un extremo bajo perfil Presidencia

En sectores de la Casa Rosada hay coincidencias con algunas consultoras privadas que advierten que el electorado plantea también nuevas demandas. Algo así como si ya le hubiese “pagado” a Milei en 2025 la baja de la inflación, el superávit fiscal y el achicamiento del Estado, y ahora se espera de él que resuelva la caída del poder adquisitivo y el empleo.

Esto frente a un crecimiento heterogéneo. El último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de mayo marcó en rojo al comercio mayorista y minorista, y también a la industria manufacturera, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa. Ambas vertientes −con excepción de marzo− estuvieron en baja en enero, febrero y abril. Por el contrario, priman entre los rubros en verde la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y la minería.

Mientras el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, refieren que “todo marcha de acuerdo al plan” y ensalzan sus supuestas bondades, en el resto del Gobierno saben que el devenir del programa es lo que captará o no los votos.

Pese a que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desconfía de las encuestas −en 2025 fue una de las únicas en mostrarse segura de que LLA se impondría en octubre−, el espíritu acuerdista se basa en que su hermano vuelva a triunfar.

“Hay que acordar porque solos no podemos ganar”, exigen en otras tribus libertarias, que recalcan cuán bueno sería dar el batacazo en primera vuelta.

Karina Milei junto a Martín y Eduardo "Lule" Menem llevan las riendas del partido LLA Nicolás Suárez

Los pactos, estima el Gobierno, se cerrarán alrededor de octubre. La semana pasada, los aliados pusieron en alerta a la Casa Rosada cuando hicieron caer en el Senado la venta de tierras a extranjeros y los cambios en la ley de manejo del fuego.

El primer objetivo del Gobierno para 2027 es anular las PASO. Todavía está verde. Quienes conocen a Karina Milei imaginan que concederá lo menos posible: solo aquello que le sirva para cuatro años más de poder y para barrer las primarias. Suprimirlas le permitiría disciplinar a sus socios y quitarle al peronismo una herramienta para ordenarse.

Los candidatos

En caso de haber PASO, sectores de Balcarce 50 aseguran que “le prenden velas” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, única opción nítida del peronismo hasta el momento.

¿Por qué? En las terminales políticas del oficialismo ven números que marcan que Kicillof se impondría en la interna peronista y consideran que, al momento de competir con Milei, el Presidente podría proponer futuro versus pasado. “Es difícil que la gente vote para atrás. Axel tiene para ofrecer todo el pasado por delante; es el mejor candidato”, dice una fuente, que también se entusiasma con una nueva contienda contra Sergio Massa.

En la elección bonaerense de 2025, no obstante, a LLA no le rindió el contraste “kirchnerismo o libertad”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof Nicolás Suárez

Lo más complicado para Milei, según dicen, es que emerja un candidato del peronismo con tintes de outsider o la aparición de un político ignoto y carismático, detrás del cual se abroquele esta oposición.

En el universo de centroderecha, el Gobierno precisa recortar la oferta. Pro podría complicarle los planes. En el Gobierno hay un sentimiento preponderante de que Mauricio Macri presiona con una candidatura nacional suya o de su espacio para llegar a un acuerdo que conserve la hegemonía en la Ciudad.

Una parte de la Casa Rosada considera que, de acordar con Macri, hay que hacerlo con Mauricio y no con Jorge, para cerrar un entendimiento nacional en que LLA ceda la jefatura de gobierno porteño y Pro no presente postulante a presidente. Algunas voces se entusiasman con exigir que las elecciones confluyan el mismo día, para así traccionar votos porteños para Milei.

Mauricio Macri y Pro amagan con presentar candidato propio Aníbal Greco - La Nación

Puertas adentro

En el frente interno, Patricia Bullrich es clave. Con capital propio y alto perfil, la jefa de la bancada en el Senado no responde a las directrices de Karina Milei y expone un “mileísmo crítico”, sobre todo en lo republicano. “Patricia está adentro y suma a los ‘ñoños’ de Cambiemos. Si eso fuese en acuerdo con el Gobierno, sería ideal, pero no, juega la suya”, advierte una fuente oficialista.

A Bullrich los Milei la necesitan. Ella está al tanto. Todos saben que la senadora pedirá su parte en estas elecciones: vicepresidencia, ministerios y cargos que no estén a tiro de decreto, como diputados y senadores. Así, se transformaría en una posta de negociación obligada para un posible segundo mandato.

El Presidente le tiene estima y la senadora a Milei también. Ambos valoran una relación frontal. El Presidente esta semana dijo que Bullrich es “un general de la causa” libertaria. “A Patricia hay que abrazarla”, adhiere una voz de Balcarce 50.

Patricia Bullrich, la figura libertaria de mejor imagen Pilar Camacho

En las provincias, los referentes violetas esperan la señal de Karina Milei para saber si los saca a competir o si sus ambiciones quedan diluidas por los pactos con aliados. Conquistar gobernaciones pasó a segundo plano para la hermana presidencial.

En sectores del Gobierno que miran las encuestas no se entusiasman mucho. Misiones, Tierra del Fuego o Córdoba aparecen solo como no imposibles. En esta última hay un radical suelto: Rodrigo de Loredo. ¿Lo tentarán para la intendencia de la capital?

El radical cordobés Rodrigo de Loredo Pilar Camacho - LA NACION

La provincia de Buenos Aires, donde atiende el peronismo, es una batalla difícil. El actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, se entusiasma con transformarse en el sucesor de Kicillof. Ser gobernador es su sueño de larga data.

Otros actores políticos libertarios creen que solo hay una chance de vencer ahí: si la elección está unificada; el peronismo, dividido; y con uno de los candidatos que le saque 10 o 15 puntos al más fuerte de ese espacio opositor.

Fuentes que hablaron con LA NACION dicen que Milei “es pragmático” y que seguirá la estrategia que le recomienden para triunfar. “Si tiene que replicar la campaña de 2025, la va a replicar”, ejemplifican.