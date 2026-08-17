Un ministro ultraderechista de Israel pide matar hasta 40 personas por noche en Gaza mientras Trump presiona a Netanyahu

JERUSALÉN.— El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, uno de los dirigentes más radicales de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, reclamó que Israel mate cada noche a entre 30 y 40 personas en Gaza y defendió la expulsión masiva de palestinos del enclave, mientras el presidente estadounidense Donald Trump pidió públicamente a Israel que reduzca sus ataques y su enviado Jared Kushner se reunió con Netanyahu en un nuevo intento por destrabar el plan de tregua para la Franja.

“No es ningún secreto que no estoy de acuerdo con el primer ministro. Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a entre 30 y 40 personas cada noche”, afirmó Ben Gvir en una entrevista difundida en un podcast conducido por Rom Braslavski, un exrehén de Gaza liberado en el marco del acuerdo de alto el fuego. El ministro agregó que no se debería actuar únicamente contra quienes representen una amenaza inmediata y sostuvo que hay personas en Gaza que “no merecen vivir”.

Ben Gvir también volvió a defender la instalación de asentamientos israelíes en toda la Franja y el desplazamiento de la población palestina. “Considero que toda Gaza es nuestra”, afirmó, al reclamar asentamientos no solo en la zona de Gush Katif, evacuada por Israel en 2005, sino en todo el territorio, además de “fomentar la emigración” de palestinos. Para quienes considera miembros de organizaciones armadas, sostuvo que no debería existir la posibilidad de emigrar, sino que deben ser eliminados.

Las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta que Hamas esté verdaderamente desarmado BASHAR TALEB - AFP

Las declaraciones profundizan la presión de la extrema derecha israelí sobre Netanyahu en un momento en que el gobierno enfrenta exigencias de Washington para avanzar hacia una nueva fase del alto el fuego. Ben Gvir no tiene autoridad directa sobre las Fuerzas de Defensa de Israel ni capacidad para ordenar ataques, pero ocupa un puesto clave dentro del gabinete y controla la Policía Nacional y el sistema penitenciario.

El ministro cuestionó especialmente la reducción de los ataques israelíes sobre Gaza en las últimas semanas. Según medios israelíes, la autoridad para ordenar determinadas operaciones fue restringida y quedó concentrada en el jefe del Estado Mayor, una decisión que generó malestar entre dirigentes de la derecha. Ben Gvir interpreta esa disminución como una concesión a Washington.

“Sería mejor si no atacaran Gaza”

Trump, en cambio, volvió a presionar a Israel para que reduzca sus operaciones. “Sería mejor si los israelíes no atacaran Gaza”, afirmó el presidente estadounidense a con Fox News, al tiempo que sostuvo que Hamas había aceptado deponer las armas. La declaración se produjo mientras su administración intenta cerrar las diferencias entre Israel y el grupo islamista sobre la implementación de su plan para Gaza.

La iniciativa de Trump contempla un proceso gradual de desarme de Hamas acompañado por un repliegue de las fuerzas israelíes y, posteriormente, por la reconstrucción del territorio. Hamas manifestó su disposición a avanzar sobre el plan, aunque condicionó la entrega de parte de su armamento a que Israel cumpla con sus compromisos de retirada. Netanyahu, por su parte, insiste en que no habrá una retirada israelí ni una reconstrucción de Gaza mientras Hamas no haya sido completamente desarmado.

En este contexto, Kushner se reunió este lunes en Jerusalén con Netanyahu en un intento por acercar posiciones. El encuentro, que se prolongó durante varias horas, se produjo un día después de que el enviado estadounidense mantuviera en Egipto una inusual reunión con representantes de Hamas.

Kushner estuvo acompañado por el enviado estadounidense Nickolay Mladenov y el exprimer ministro británico Tony Blair, integrantes del denominado Consejo de Paz impulsado por Trump para supervisar el proceso en Gaza. También participaron responsables de los servicios de seguridad israelíes, que presentaron información sobre las acusaciones de violaciones del alto el fuego por parte de Hamas.

Jared Kushner se reunió en Israel con Benjamin Netanyahu

Una de las propuestas analizadas contempla que un general estadounidense supervise el desarme de Hamas. De acuerdo con un funcionario israelí citado por medios internacionales, Netanyahu y Kushner coincidieron en que no debería comenzar la reconstrucción de Gaza ni producirse un nuevo redespliegue israelí antes de que Hamas haya entregado sus armas. La primera etapa de la desmilitarización consistiría en la entrega del armamento para su posterior desmantelamiento bajo supervisión estadounidense.

Sin embargo, las conversaciones terminaron sin un avance decisivo. Netanyahu mantiene su rechazo a cualquier fórmula que contemple una retirada israelí antes del desarme completo de Hamas, mientras que el grupo palestino sostiene que el proceso debe ser simultáneo y que Israel también debe cumplir con sus compromisos.

La publicación del ministro de Finanzas israelí

El desacuerdo también expone una creciente tensión entre Washington y los sectores más duros del gobierno israelí. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, respaldó la posición de Netanyahu, pero sostuvo que el desarme de Hamas es apenas una parte del objetivo de la guerra. En un mensaje publicado en redes sociales, reclamó la destrucción total de la organización, el control israelí de Gaza, el establecimiento de asentamientos y la eliminación de sus dirigentes.

Smotrich cuestionó además la negociación con Hamas y afirmó que los objetivos planteados por la extrema derecha son incompatibles con algunos aspectos del plan estadounidense. Su postura coincide con la de Ben Gvir, que reclama la conquista completa de Gaza y la expulsión de la población palestina, pero choca con el intento de Trump de presentar su iniciativa como una vía hacia el fin de la guerra y la reconstrucción del enclave.

Las declaraciones de Ben Gvir se producen, además, a pocos meses de las elecciones parlamentarias israelíes previstas para octubre, en las que su partido Poder Judío busca ampliar su representación. El dirigente ha construido buena parte de su carrera política sobre posiciones ultranacionalistas y su discurso se radicalizó aún más después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Agencias AP Y Reuters y diario El País